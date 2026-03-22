Официално: Емре Джан преподписа с Борусия (Д)

Борусия (Дортмунд) поднови договора на Емре Джан с още една година - до края на сезон 2026/27, съобщиха от клуба.

32-годишният Джан премина в Борусия през янури 2020 година от италианския Ювентус и има 220 двубоя, 23 гола и 12 асистенции с екипа на "жълто-черните".

"Горд съм, че ще играя отще за отбора след шест и половина години тук. Със сигурност си оставам човек на Борусия", коментира Джан.

Can: „Ich bin schon einige Zeit hier dabei. Nach über sechs Jahren in diesem Verein kann ich schon sagen, dass ich Borusse bin – durch und durch. Ich bin extrem stolz, für diesen Verein hier spielen zu dürfen." 🗯️



Zum Interview:

▶️ https://t.co/Zqc8QIzyYK pic.twitter.com/ySfHDTYqpX — Borussia Dortmund (@BVB) March 21, 2026

"Емре е наш капитан и истински пример за подражание. Той винаги поставя отбора на първо място", заяви един от директорите в Дортмунд Ларс Рикен.

Германският национал ще бъде извън игра в продължение на много месеци заради разкъсване на кръстните връзки на коляното, което получи миналия месец в мача срещу шампиона Байерн (Мюнхен).