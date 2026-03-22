Официално: Емре Джан преподписа с Борусия (Д)

  22 март 2026 | 01:15
  • 253
  • 0

Борусия (Дортмунд) поднови договора на Емре Джан с още една година - до края на сезон 2026/27, съобщиха от клуба.

32-годишният Джан премина в Борусия през янури 2020 година от италианския Ювентус и има 220 двубоя, 23 гола и 12 асистенции с екипа на "жълто-черните".

"Горд съм, че ще играя отще за отбора след шест и половина години тук. Със сигурност си оставам човек на Борусия", коментира Джан. 

"Емре е наш капитан и истински пример за подражание. Той винаги поставя отбора на първо място", заяви един от директорите в Дортмунд Ларс Рикен.

Германският национал ще бъде извън игра в продължение на много месеци заради разкъсване на кръстните връзки на коляното, което получи миналия месец в мача срещу шампиона Байерн (Мюнхен).

