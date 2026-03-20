  20 март 2026 | 21:32
  • 368
  • 0
Викарио ще се оперира следващата седмица

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио ще се подложи на операция на херния следващата седмица, съобщи клубът от Премиър лийг, добавяйки, че процедурата може да извади 29-годишния италиански национал от игра за един месец.

Викарио е участвал във всеки мач от първенството за Тотнъм този сезон, като отборът е с една точка над зоната на изпадащите.

„Процедурата е планирана така, че да има възможно най-малко влияние върху сезона ни“, заявиха от Тотнъм, който ще влезе в триседмична пауза за националните отбор след мача от първенството в неделя срещу Нотингам Форест.

Викарио не беше включен в състава на Италия за плейофите за Световното първенство срещу Северна Ирландия в четвъртък. Той за последно игра за Италия при победата с 2:0 над Молдова през ноември.

Джанлуиджи Донарума беше вратарят на Италия при загубата с 1:4 от Норвегия три дни по-късно, която прати отбора на плейофите, докато Норвегия се класира директно за Световното първенство.

„Надяваме се, че Викарио може да се завърне в игра през следващия месец“, добавиха от Тотнъм.

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

  • 20 март 2026 | 17:21
  • 1547
  • 6
От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

  • 20 март 2026 | 17:13
  • 1061
  • 3
Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

  • 20 март 2026 | 16:39
  • 2766
  • 0
Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

  • 20 март 2026 | 16:38
  • 1617
  • 1
Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

  • 20 март 2026 | 16:28
  • 3530
  • 4
Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

  • 20 март 2026 | 16:01
  • 1317
  • 0
Борнемут 0:0 Ман Юнайтед, "червените дяволи" играят по-добре

  • 20 март 2026 | 22:00
  • 2893
  • 4
Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 26603
  • 69
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 14442
  • 26
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 26739
  • 84
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 58545
  • 223
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 29597
  • 22