Викарио ще се оперира следващата седмица

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио ще се подложи на операция на херния следващата седмица, съобщи клубът от Премиър лийг, добавяйки, че процедурата може да извади 29-годишния италиански национал от игра за един месец.

Викарио е участвал във всеки мач от първенството за Тотнъм този сезон, като отборът е с една точка над зоната на изпадащите.

„Процедурата е планирана така, че да има възможно най-малко влияние върху сезона ни“, заявиха от Тотнъм, който ще влезе в триседмична пауза за националните отбор след мача от първенството в неделя срещу Нотингам Форест.

Викарио не беше включен в състава на Италия за плейофите за Световното първенство срещу Северна Ирландия в четвъртък. Той за последно игра за Италия при победата с 2:0 над Молдова през ноември.

Джанлуиджи Донарума беше вратарят на Италия при загубата с 1:4 от Норвегия три дни по-късно, която прати отбора на плейофите, докато Норвегия се класира директно за Световното първенство.

„Надяваме се, че Викарио може да се завърне в игра през следващия месец“, добавиха от Тотнъм.

Снимки: Gettyimages