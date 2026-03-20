На живо: Какви са промените в устава след Конгреса на БФС
  ФА повдигна обвинение срещу Игор Тудор

  • 20 март 2026 | 13:34
Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор е обвинен в неправомерно поведение заради коментарите си за длъжностното лице на мача след загубата на "шпорите" от Фулъм с 1:2 в мач от Висшата лига по-рано този месец, съобщи ФА в четвъртък.

„Не ми хареса съдията днес, беше твърде домакински съдия“, каза Тудор пред "Би Би Си" след мача на 1 март. „Всички решения бяха в тяхна полза. Той не разбира футбола, чувството за това кое е грешно и кое е правилно.“

ФА заяви, че забележките му „подразбират пристрастие и/или поставят под въпрос почтеността и/или са лично обидни по отношение на длъжностно лице на мача“, като даде на Тудор срок до 23 март да отговори.

Тотнъм, който е 16-ти в класирането на Висшата лига, е домакин на Нотингам Форест в неделя.

