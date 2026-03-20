Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

Халфът на Тотнъм Джеймс Мадисън може да се завърне в игра още преди края на сезона. Англичанинът няма нито една изиграна минута през кампанията, след като скъса предна кръстна връзка на дясното коляно още по време на предсезонната подготовка, след което се подложи на операция. Той започна да тренира в края на януари, а днес временният мениджър на отбора Игор Тудор потвърди, че Мадисън е все по-близо и може да играе през този сезон.

“Да, той може да се завърне преди края на сезона. Мадисън вече прави интересни неща с топката, спринтира също. Позитивно настроен е”, заяви Тудор.

Доминик Соланке не участва в днешната тренировка и имаше съмнения, че може да пропусне важния сблъсък с Нотингам Форест в неделя, но Тудор увери, че нападателят ще бъде на разположение.

“Дом не тренира днес, но вероятно утре ще тренира с отбора и ще бъде на разположение. Имаше проблем с бедрото, така че мисля, че ще се оправи.“

Хърватският специалист добави, че възстановяването на Мохамед Кудус също върви добре и той би трябвало да поднови пълноценни тренировки след десетина дни и да бъде на разположение след паузата за националните отбори.