Борнемут 0:0 Ман Юнайтед, "червените дяволи" играят по-добре

Манчестър Юнайтед играе при резултат 0:0 в гостуването на Борнемут в мач от 31-вия кръг на Премиър лийг.„Червените дяволи“ искат да продължат силните си игри под ръководството на Майкъл Карик и да се затвърдят на третото място. Манчестър Юнайтед има 3 победи в последните си 4 срещи. Отборът на Майкъл Карик се надява да продължи със силните си игри напоследък и да запише нов успех на сметката си, с който да се утвърди в топ 3. Борнемут пък се намира точно в средата на таблицата, като има четири поредни равенства в първенството, като три от тях завършиха без голове. „Черешките“ иначе са във впечатляваща серия от 10 поредни мача без загуба.

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава интересна тенденция с много голове. Най-скорошната им среща завърши с невероятно равенство 4:4 на "Олд Трафорд", а предишната също завърши с равенство – 1:1. Интересно е, че през миналия сезон Борнемут постигна впечатляваща победа с 3:0 като гост. По-рано същата година, на 13 април, двубоят завърши 2:2. В момента Борнемут се намира в най-дългата си серия без загуба срещу Юнайтед (2 победи, 3 равенства), но е спечелил само един от последните седем сблъсъка на собствен терен (2 равенства, 4 загуби).

🚨 TEAM NEWS 🚨



How #afcb line up for the big one on Friday night 🍿 pic.twitter.com/4NO13d9DmU — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 20, 2026

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола не може да разчита в този мач на контузените Джъстин Клуйверт, Люис Кук и Хулио Солер. Под въпрос до последно ще е и участието на Тайлър Адамс. Добрата новина е завръщането на Дейвид Брукс, който поднови тренировки през седмицата. Борнемут излиза в схема 4-2-3-1, като атаката на „черешките“ ще води Еванилсон, а зад него ще действат Раян, Амин Адли и Маркъс Тавърниър.

Unchanged XI to face Bournemouth 👊🤍 — Manchester United (@ManUtd) March 20, 2026

В лазарета на Ман Юнайтед остават Лисандро Мартинес, Матайс де Лихт и Патрик Доргу. Нусаир Мазрауи също имаше оплаквания, но очакванията са да може да бъде в групата за мача. Майкъл Карик не прави никакви промени в състава в сравнение с победата над Астън Вила с 3:1. Отново Брайън Мбемо ще води атаката, а зад него ще действат Амад Диало, Бруно Фернандеш и Матеус Куня. На пейката остава разписалия се срещу бирмингамци Бенямин Шешко.

Още в 5-ата минута Манчестър Юнайтед можеше да открие резултата, като Амад Диало отправи много силен шут, но стражът на домакините Джордже Петрович успя да избие. Борнемут пък веднага организира опасна контраатака, при която Раян напредна, но стреля в аут. Шест минути по-късно и Матеус Куня се озова в добра позиция и стреля, но Петрович успя да избие в корнер. Бруно Фернандеш бе поредният футболист, който тества сръбския страж малко по-късно, но вратарят на "черешките" отново се справи. В 22-рата минута пък Раян от Борнемут отправи първия точен удар за домакините, който дойде от разстояние, но Сене Ламенс се справи.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages