От Манчестър Юнайтед все още не са говорили с други кандидати за мениджърския пост

Ръководството на Манчестър Юнайтед все още е водило никакви разговори с потенциални кандидати за мениджърския пост в клуба, твърди “Скай спортс”. В момента Майкъл Карик заема временно поста до лятото, като англичанинът получава се по-голяма подкрепа за това да бъде оставен да продължи да работи с постоянен договор.

Бившият халф има само една загуба в десетте си мача начело на “червените дяволи”, като спечели 23 точки от 30 възможни.

Според “Скай” на “Олд Трафорд” искат да назначат високопрофилен мениджър с опит, в случай че решат да се разделят с Карик. Източникът твърди, че специалисти като Томас Тухел и Карло Анчелоти отговарят на изискванията и биха били на челни места в списъка, но първият вече подписа нов договор с Англия, а вторият всеки момент ще направи същото начело на Бразилия.

Към настоящия момент директорът на футболния отдел Джейсън Уилкокс и главният изпълнителен директор Омар Берада оставят всички възможности отворени и продължават да правят комплексна проверка на всички потенциални кандидати, но все още разговори не са водени с никого.