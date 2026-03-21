Карик: Не разбирам как реферът отсъди едната дузпа, а другата - не

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик не бе никак доволен след равенството 2:2 с Борнемут. Основна роля в мача имаше реферът Стюарт Атуел, който първо отсъди дузпа за "червените дяволи" за задържане срещу Матеус Куня, но след това при друга подобна ситуация и нарушение срещу Амад Диало, той не даде втора дузпа за гостите, а секунди по-късно Борнемут отбеляза гол. Накрая съдията имаше и още едно ключово решение, да отсъди дузпа и за домакините за доста същото нарушение на Хари Магуайър, който дори получи и червен картон.

„Разочарован съм – създадохме достатъчно шансове и имахме достатъчно възможности в мача. Имахме страхотен шанс да поведем с 2:0, но получихме само една дузпа, а другата – не. Всъщност ситуациите бяха абсолютно еднакви – хващане с две ръце. Реферът сгреши в едната, не знам в коя точно, но не ни даде втората. Мисля, че и двете бяха дузпи; това беше ключов момент в мача, след който настъпи пълен хаос. Огромен момент – не разбирам как можеш да отсъдиш едната, а другата не, безумно е", започна Карик.

"Това е възможно най-очевидното нещо – след като вече си дал едната, да не дадеш другата. Ясно е, че щом той смята първата ситуация за дузпа, тогава и втората трябва да бъде такава. Не разбирам как може да не се отсъди това. А след гола стана хаос. Останах много доволен, че когато останахме с 10 души, успяхме да доиграем мача и да вземем точка – това е истински позитив. В крайна сметка, при такова развитие на нещата, можеш и да загубиш такива мачове, така че приемаме точката, но сме разочаровани, че не взехме и трите“, допълни специалистът.

Той изрази недоволството си и от червения картон на Магуайър.

„Може би е пресилено – в онзи момент настъпи хаос, решенията се взимат по различен начин и той реши така. Преди това трябваше да ни дадат дузпа, щяхме да имаме две дузпи и тогава това нямаше да се случи.

Трябва да отдадем дължимото на Борнемут за начина им на игра – много енергични, позитивни и постоянно те поставят под напрежение. Да играеш с 10 души толкова дълго и да правиш принудителни промени е трудно, момчетата от пейката, които довършиха мача, се справиха отлично. Доволен съм от това как издържахме в последните моменти, които можеха да бъдат много тежки, но се справихме добре“, каза още наставникът.

Сега предстои пауза за националните отбори, а след нея е дербито с Лийдс.

„Така стоят нещата. Не е проблем. Момчетата заминават за националните отбори и изглежда като голяма пауза, но ще бъдем готови за Лийдс, когато дойде време“, завърши Карик.

