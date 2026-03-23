Мбемо и Шешко няма да играят за националните си отбори в тази пауза

Нападателите на английския футболен гранд Манчестър Юнайтед Брайън Мбемо и Бенямин Шешко се оттеглиха от националните си отбори преди приятелските мачове в края на месеца, съобщава „Скай Спортс“. Камерунският национал няма да присъства в състава на страната си за контролитe срещу Австралия и Китай, след като напусна принудително терена в 71-вата минута при равенството 2:2 срещу Борнемут в петък във Висшата лига. Откакто пристигна в Манчестър през миналото лято, 26-годишният нападател има 27 мача, в които е отбелязал 10 гола.

Словенецът Шешко се възстановява от „проблем, който Юнайтед внимателно управлява през последните седмици“, а това ще му попречи да играе за националната селекция на страната си срещу Унгария и Черна гора. 22-годишният Шешко има 10 гола в 28 двубоя за „червените дяволи“ от пристигането си в северозападна Англия през август.

Според „Скай Спортс“ и двамата ще бъдат възстановени навреме за първия мач на Манчестър Юнайтед след края на международната пауза срещу Лийдс на 13 април.

Снимки: Imago