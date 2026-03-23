Вуцов: Благодаря на цялата синя общност, която е зад любимия отбор

Вратарят на Левски Светослав Вуцов използва и социалните мрежи, за да благодари за наградата "Вратар на годината".

"Изключително съм щастлив и благодарен за наградата "Вратар на годината"!

Да спечеля тази награда е отговорност - тя е отражение на много труд и разбира се, нямаше да е възможна без подкрепата на невероятните хора около мен.

Благодаря на семейството си, което е неотлъчно до мен всеки ден, благодаря на ПФК "Левски", на треньорите и съотборниците си, както и на цялата синя общност, която е зад любимия отбор!

Само Левски", написа той.