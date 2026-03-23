Нико О'Райли: Можем да се преборим за титлата, спечеленият финал ще ни помогне

Футболистът на Манчестър Сити Нико О'Райли вярва, че отборът му си е върнал инициативата в битката за титлата във Висшата лига след победата с 2:0 срещу Арсенал във финала за Купата на лигата. С двата си гола юношата на „гражданите“ им донесе първи трофей от 2024 година, а според него това ще подсили тима на Пеп Гуардиола във финалните седмици от борбата в първенството. Седем кръга преди края Манчестър Сити изостава с 9 точки от лидера в класирането Арсенал, но има мач по-малко, включително и пряк сблъсък срещу конкурента си за шампионската титла.

„Не сме спирали да вярваме, че имаме шанс. Уверени сме в себе си и знаем, че можем да го направим. Те трябва да дойдат на нашия стадион, където се играе трудно, както видяха всички този сезон. Така че трябва да продължим напред. Спечеленият финал ни помага много, позволява ни да вземем инициативата и да бутаме напред. Това очевидно е голям удар за тях. Искаха да спечелят всеки един трофей, също като нас“, заяви Нико О'Райли в интервю пред CBS Sports Golazo след мача.

21-годишният англичанин призна, че не е било лесно да се прехвърли от позицията на ляв защитник към средата на терена, както направи при отпадането от Реал Мадрид в Шампионската лига. О'Райли започва кариерата си като офанзивен халф в академията на Манчестър Сити, но откакто играе в мъжкия отбор, Пеп Гуардиола го използва като лявостоящ бранител.

„Понякога е трудно, имам мачове, в които не съм на ниво, както се видя в първите 20 минути срещу Реал Мадрид на „Бернабеу“. Хванаха ме неподготвен няколко пъти и е трудно да сменяш позицията си постоянно, но за да си играч от световна класа, какъвто искам да бъда, трябва да можеш да играеш на различни позиции и да се адаптираш, така че е добро качество, което да имаш“, обясни О'Райли.

Младият англичанин отбеляза и двете си попадения с глава в рамките на 5 минути през второто полувреме след центрирания от десния фланг, а това достигна на Сити за крайния успех.

„Целта беше да намерим пространства вдясно с Раян Шерки. Видяхме да се отварят такива, защото Деклан Райс обича да излиза срещу Родри или Бернардо Силва, а ние видяхме освободения Шерки и оттам дойдоха головете, така че планът ни проработи“, каза Нико О'Райли.