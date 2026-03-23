Артета: Не използвахме шансовете си преди почивката

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира спокойно поражението с 0:2 от Манчестър Сити във финала на Карабао Къп.

„Боли ме, особено заради нашите играчи и фенове, защото наистина искахме да спечелим този трофей. Видяхме две напълно различни полувремена. През първата част бяхме по-добрият отбор и създадохме двете най-чисти положения в мача. Не се възползвахме от тях. Трябва да отдадем заслуженото на съперника за това, което направи. Един много тъжен ден“, заяви Артета.

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Запитан дали съжалява, че е заложил на Кепа Арисабалага като титуляр, испанският специалист отговори: „Взех решението преди мача, базирайки се на представянето му през целия сезон, както и на факта, че той игра в този турнир и ни помогна да стигнем дотук. Щеше да е много несправедливо да избера някой друг“.

Относно края на серията без загуба за Арсенал, Артета добави: „Имахме осем невероятни месеца. Днешният ден е разочарование. Трябва да използваме този огън вътре в нас през следващите два месеца, за да направим един невероятен сезон“.

Снимки: Imago