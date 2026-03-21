Евертон Бала: Над всичко е отборът!

Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала сподели първите си впечатления след важния успех с 2:1 над Черно море в мач от 27-ия кръг на еfbet Лига.

"Не ме притеснява, че не е записан вторият гол на моето име. Щастлив съм, че продължавам да вкарвам попадения. Всички мачове ще бъдат трудни. Това е много важна победа. Много съм щастлив, но трябва да продължим по този начин.

Желанието и целта пред всеки нападател е да бележи голове. Не съм очаквал да се боря за голмайсторския приз, но целта ми е да вкарвам голове. Над всичко е отборът и колектива. Най-щастлив съм, че се представям добре на всяка една позиция, но най-добре се чувствам по лявото крило", заяви Бала.

Снимки: Владимир Иванов