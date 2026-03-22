  Чарлтън изравни световния рекорд и спечели трето световно злато на 60 метра с препятствия

Чарлтън изравни световния рекорд и спечели трето световно злато на 60 метра с препятствия

Бахамската звезда в бягането с препятствия Девин Чарлтън изравни собствения си световен рекорд, за да си осигури трета поредна световна титла на 60 метра с препятствия в зала на Световното първенство по лека атлетика в Торун, Полша.

С време от 7.65 секунди тя повтори постижението, с което спечели първото си злато в Глазгоу през 2024 г., и стана първата състезателка с три титли в тази дисциплина.

Надин Висер от Нидерландия завоюва сребърния медал със 7.73 секунди, докато Пиа Скшишовска зарадва домакините, като изравни това време, за да постави нов полски рекорд и да спечели бронзовия медал.

Полуфиналите дадоха ясен знак за предстоящото. Кшишовска и Дитаджи Камбунджи постигнаха най-добро време в света за сезона от 7.76 секунди, но Чарлтън беше още по-бърза в следващата серия, записвайки 7.74, въпреки че видимо намали темпото преди финалната линия.

