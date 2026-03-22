Хънтър Бел със световна титла на 1500 метра

Британката Джорджия Хънтър Бел спечели първата си световна титла, триумфирайки в бягането на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун.

След като през 2024 г. остана на крачка от медалите, а през 2025 г. успя да се качи на подиума, този път Хънтър Бел стигна до най-високото стъпало.

Тя запази самообладание в едно изключително тактическо бягане, в което етиопката Бирке Хайлом се откъсна далеч пред останалите в първата половина на дистанцията. На 800-ия метър авансът ѝ достигна 3.3 секунди. Въпреки това Хънтър Бел и австралийката Джесика Хъл постепенно стопиха разликата и изпревариха Хайлом веднага след сигнала за последната обиколка.

Във финалния спринт Хънтър Бел удържа атаката на Хъл и пресече финалната линия с най-добър резултат в света за сезона – 3:58.53. Хъл, която ден по-рано спечели бронз на 3000 метра, взе сребърния медал с нов рекорд на Океания в зала от 3:59.45. Бронзът остана за Ники Хилц от САЩ, която постигна личен рекорд в зала от 3:59.68, изпреварвайки европейската шампионка в зала Агат Гийемо буквално преди финала.

Уолш влезе в историята с четвърта световна титла в зала на гюле

