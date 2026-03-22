Ходжкинсън подобри рекорда на шампионата и спечели титлата на 800 метра

Световната рекордьорка на къса писта Кийли Ходжкинсън спечели първата си световна титла след доминиращо представяне на 800 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша.

Олимпийската шампионка пое водачеството още в началото и премина през 200 метра за 27.26 секунди, а след това и през 400 метра за 56.96. Етиопката Нигист Гетачеу се опита да поддържа темпото на британката, но в крайна сметка плати висока цена за усилията си.

Хънтър Бел със световна титла на 1500 метра

Ходжкинсън водеше и на 600-ия метър (1:26.46), като в този момент Одри Веро и Адисън Уайли почти бяха настигнали Гетачев. Въпреки това, никой не успя да застраши двукратната световна медалистка, която направи мощна последна обиколка, за да триумфира с време 1:55.30. Това е второто най-бързо постижение в историята на закрито, отстъпващо единствено на собствения ѝ световен рекорд от 1:54.87, поставен миналия месец.

Кодъри си върна световната титла в овчарския скок в зала

Веро завърши на второ място с 1:56.64, което изкачи швейцарската атлетка до пето място във вечната световна ранглиста. Уайли взе бронзовия медал с личен рекорд от 1:58.36.

Снимки: Gettyimages