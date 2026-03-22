Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Луткенхаус влезе в историята като най-младия шампион на световни първенства

Луткенхаус влезе в историята като най-младия шампион на световни първенства

  • 22 март 2026 | 20:58
  • 629
  • 0

Американецът Купър Луткенхаус щурмува титлата на 800 метра, за да се превърне в най-младия индивидуален медалист в историята на световните първенства в зала. Това се случи в последния ден от надпреварата на Световния шампионат по лека атлетика в зала в Торун.

На възраст от 17 години и 93 дни, Луткенхаус стана и най-младият мъж, печелил индивидуален световен медал при мъжете, както на закрито, така и на открито.

Той излезе начело 300 метра преди края и не можа да бъде настигнат, пресичайки финалната линия с време 1:44.24. Белгиецът Елиот Крестан го последва за среброто с 1:44.38, а испанецът Мохамед Атауи направи силен финален спринт, за да грабне бронза с 1:44.66, изпреварвайки австралиеца Питър Бол, който постави рекорд на Океания на къса писта с 1:45.14.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

