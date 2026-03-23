Титлата изглежда все по-далечна цел за Селтик

Шампионът на Шотландия Селтик се провали с гръм и трясък при гостуването си на Дънди Юнайтед и значително намали шансовете си да ликува с титлата и през този сезон. "Детелините" отстъпиха с 0:2 на "Танадайс Парк" и вече изостават на 5 точки от лидера в класирането Хартс.

Въпреки че е в средата на таблицата, Дънди Юнайтед победи за втори път през кампанията гранда от Глазгоу. Резултата откри Уил Фери в 51-вата минута, а в 66-ата Емануел Агией преодоля резервния страж на Селтик Виляни Синисало за крайното 2:0.

"Детелините" създадоха немалко положения, но бяха припрени пред противниковата врата, а защитата им за пореден път се преддстави много колебливо. Това беше седми пореден мач в Премиършип, в който съставът на Мартин О'Нийл не успява да запази суха мрежа.

Начело в Шотландия е Хартс с 66 точки, следван от Рейнджърс с 63 и Селтик с 61. Абърдийн на Димитър Митов е на 9-о място в подреждането с 30 точки.

