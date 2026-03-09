Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рейнджърс
  3. Полицията в Шотландия е задържала десетки фенове след дербито между Рейнджърс и Селтик

Полицията в Шотландия е задържала десетки фенове след дербито между Рейнджърс и Селтик

  • 9 март 2026 | 14:16
  • 534
  • 0

Полицията е арестувала десетки фенове след края на четвъртфиналния мач от турнира за купата на Футболната асоциация на Шотландия (ФА) между Рейнджърс и гостуващия Селтик. "Зелено-белите" спечелиха драматично с 4:2 след изпълнение на дузпи, след като двата отбора направиха равенство 0:0 в редовното време и продълженията на стадион "Айброкс". След успеха при 11-метровите удари привърженици на Селтик нахлуха на терена, изразявайки бурно своята радост, но последваха грозни сцени, след като фенове на "сините" също влязоха на игрището. Впоследствие бяха хвърлени факли, а органите на реда и стюардите оформиха барикада между двете групи привърженици.

Селтик елиминира по болезнен начин Рейнджърс след изпълнение на дузпи, батални сцени след края
Селтик елиминира по болезнен начин Рейнджърс след изпълнение на дузпи, батални сцени след края

"Разследването на инцидентите продължава. Работим заедно с двата клуба за идентифициране на всички виновни", се казва в съобщението на властите, цитирано от британските медии в понеделник.

Някои от задържаните са фенове на Селтик, които пробиха охраната и влязоха без билети на двубоя на "Айброкс". Агитката на гостите получи над 7500 входни талона за трибуната "Брумлоун Роуд", като това се случва за първи път през последните близо 10 години. Регламентът за мачовете в турнира за купата на ФА изисква даването на значително по-сериозна бройка билети за запалянковците на гостите. Само седмица по-рано Селтик получи 2500 входни талона за дербито с Рейнджърс на "Айброкс" от Висшата лига на страната.  От ръководството на Рейнджърс са категорични, че повече няма да предоставят цяла трибуна за гостуваща агитка на своя стадион "Айброкс".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Де Дзерби между Манчестър Юнайтед и Тотнъм

Де Дзерби между Манчестър Юнайтед и Тотнъм

  • 9 март 2026 | 10:29
  • 6546
  • 4
Мбапе се завърна в Мадрид, присъдата за първия мач с Манчестър Сити е издадена

Мбапе се завърна в Мадрид, присъдата за първия мач с Манчестър Сити е издадена

  • 9 март 2026 | 09:53
  • 10541
  • 5
Чави обвини Лапорта, че е попречил на завръщането на Меси

Чави обвини Лапорта, че е попречил на завръщането на Меси

  • 9 март 2026 | 07:40
  • 6969
  • 9
Алегри: Интер е явният фаворит за титлата

Алегри: Интер е явният фаворит за титлата

  • 9 март 2026 | 06:07
  • 1490
  • 0
Киву: Интер игра под нивото си, но нищо не се променя в битката за Скудетото

Киву: Интер игра под нивото си, но нищо не се променя в битката за Скудетото

  • 9 март 2026 | 05:56
  • 4304
  • 6
Димарко: Трудно е да се обясни реакцията ни, но водим със 7 точки

Димарко: Трудно е да се обясни реакцията ни, но водим със 7 точки

  • 9 март 2026 | 05:51
  • 1724
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

  • 9 март 2026 | 15:30
  • 4269
  • 15
Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 27179
  • 32
Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 36844
  • 111
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 14011
  • 82
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 13767
  • 7
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 14860
  • 6