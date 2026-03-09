Полицията в Шотландия е задържала десетки фенове след дербито между Рейнджърс и Селтик

Полицията е арестувала десетки фенове след края на четвъртфиналния мач от турнира за купата на Футболната асоциация на Шотландия (ФА) между Рейнджърс и гостуващия Селтик. "Зелено-белите" спечелиха драматично с 4:2 след изпълнение на дузпи, след като двата отбора направиха равенство 0:0 в редовното време и продълженията на стадион "Айброкс". След успеха при 11-метровите удари привърженици на Селтик нахлуха на терена, изразявайки бурно своята радост, но последваха грозни сцени, след като фенове на "сините" също влязоха на игрището. Впоследствие бяха хвърлени факли, а органите на реда и стюардите оформиха барикада между двете групи привърженици.

"Разследването на инцидентите продължава. Работим заедно с двата клуба за идентифициране на всички виновни", се казва в съобщението на властите, цитирано от британските медии в понеделник.

Някои от задържаните са фенове на Селтик, които пробиха охраната и влязоха без билети на двубоя на "Айброкс". Агитката на гостите получи над 7500 входни талона за трибуната "Брумлоун Роуд", като това се случва за първи път през последните близо 10 години. Регламентът за мачовете в турнира за купата на ФА изисква даването на значително по-сериозна бройка билети за запалянковците на гостите. Само седмица по-рано Селтик получи 2500 входни талона за дербито с Рейнджърс на "Айброкс" от Висшата лига на страната. От ръководството на Рейнджърс са категорични, че повече няма да предоставят цяла трибуна за гостуваща агитка на своя стадион "Айброкс".

