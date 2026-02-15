Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Маритимо
  3. Триумф за Маритимо в сблъсък между четирима българи в Португалия

Триумф за Маритимо в сблъсък между четирима българи в Португалия

  • 15 фев 2026 | 15:41
  • 404
  • 0
Триумф за Маритимо в сблъсък между четирима българи в Португалия

Маритимо срази Визела с изразителното 3:0 като гост в мач от 22-рия кръг на португалската втора дивизия и продължава уверено да води в класирането. Това беше дуел между общо четирима българи в двата състава. Преслав Боруков се появи в края за победителите, когато резултатът вече беше оформен. За домакините пък се появиха и тримата нашенци в редиците му - Андреа Христов, Христо Иванов и Ангел Бастунов.

От всички изброени само Христо Иванов беше титуляр, като Бастунов влезе на неговото място в 78-ата минута. Също в тази минута на терена се появи и Андреа Христов.

До този момент в срещата Визела губеше само с 0:1 след попадение на Пауло Енрике (49’). Веднага след това обаче Енрике Пеня Заунер (79’) беше точен за 2:0 за Маритимо, а в 81-вата Даниел Карлос довърши домакините с трето попадение.

