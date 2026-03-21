Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Ехамер с атака на световния рекорд в седмобоя в Торун

  • 21 март 2026 | 19:12
  • 360
  • 0
Симон Ехамер е напът не само да си върне световната титла в седмобоя, но и да подобри световния рекорд от 6645 точки по време на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша.

Ехамер, който спечели златен медал на Световното в зала през 2024 г. и сребърен миналата година, започна ударно в първата дисциплина, постигайки личен рекорд от 6.69 секунди на 60 метра – най-доброто време за деня. Следващите девет атлети записаха времена между 6.91 и 7.00, като сред тях беше и световният бронзов медалист от САЩ Кайл Гарланд с 6.93.

Швейцарецът увеличи преднината си в скока на дължина, неговата най-силна дисциплина, в която спечели световен бронз през 2022 г. Той започна с 8.08 м, последва със 7.99 м, а след това се подобри до 8.15 м – само на сантиметър от най-доброто постижение в историята на шампионатите.

Гарланд беше вторият най-добър в тази дисциплина, но както и на 60 метра, остана далеч зад Ехамер. Американският атлет скочи 7.58 м, за да се изкачи на втора позиция в общото класиране.

В тласкането на гюле Гарланд успя да намали изоставането си от Ехамер, след като постигна 16.21 м срещу 14.87 м за швейцареца. Най-силно в тази дисциплина се представи естонецът Расмус Роозелехт, който записа най-добър резултат за сезона от 16.44 м.

Ехамер продължи с добрата си форма и запази общата си преднина, след като преодоля 2.02 м в скока на височина, което е негов личен рекорд за сезона. Така той завърши първия ден с актив от 3698 точки. Гарланд продължи да оказва натиск, преодолявайки 2.14 м в същата дисциплина.

Вторият ден започна дори още по-силно за Ехамер. Той постигна най-добър резултат в света в седмобоя на 60 метра с препятствия – 7.52 секунди. Това време щеше да му е достатъчно за сребърен медал в индивидуалната дисциплина на миналогодишното световно първенство в зала. Гарланд обаче остана далеч от най-доброто си постижение, записвайки 8.21.

Разликата се увеличи значително в овчарския скок, където Ехамер прелетя над 5.30 м. С това постижение той вече е по график да счупи световния рекорд на Аштън Ийтън от 6645 точки. За да надмине рекорда на Ийтън, на Ехамер ще му бъде достатъчно да пробяга 1000 метра за 2:43.26.

Гарланд се свлече до трето място, след като преодоля 4.80 м в овчарския скок. Неговият сънародник Хийт Болдуин се изкачи до втората позиция в генералното класиране с резултат от 5.00 м. Вилем Страски от Чехия пък се придвижи до четвърто място след скок от 5.10 м.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Виж всички

Водещи Новини

