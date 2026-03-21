Очаквайте на живо: Зрелищни муай тай и кикбокс битки в София

Бойната верига "Elite Fighting Arena" организира своето първо събитие днес (21.03). Sportal.bg ще излъчи на живо основните двубои от галата, която ще се проведе на в "Тента Евент Център" В София.
По време на бойния спектакъл своя бенефис ще направи и най-успешната българска кикбоксьорка и муай тай състезателка - Теодора Кирилова. Тя ще се качи на ринга за последно, за да стъпи в планирана за пет рунда кикбокс битка срещу Инес Даниела.
"Гвоздея на вечерта" ще бъде друга битка в пет рунда по правилата на кикбокса - изгряващата звезда на българските бойни спортове, Мартин Копривленски, ще премери сили с непобедения италианец Валентино Валенте.
Ето кои са останалите сблъсъци от главната карта, която ще започне в 20:00:
3х3 Муай тай с ММА ръкавици - Али Юзеир - Фикри Сабри
3х3 Муай тай с ММА ръкавици - Петър Стойков - Дмитрий Власюк
3х3 К-1 - Михаил Велчовски - Жоао Силва
3х3 К-1 - Даниел Гецов - Жан-Лука Франзоси
3х3 К-1 - Огнян Мирчев - Алехандро Отео
3х3 Муай тай с ММА ръкавици - Калоян Георгиев - Александър Петров