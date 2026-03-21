Оги Мирчев остана на крачка от победата при завръщането си на ринга

Алехандро Отео надделя над Огнян Мирчев в първия международен сблъсък от основната бойна карта на събитието "Elite Fighting Arena" в София. Испанецът надделя с 2 на 1 съдийски гласа след три рунда оспорвана битка на ринга в "Тента Евент Център".

Мирчев не започна битката добре, тъй като подхлъзване и изгубен баланс от негова страна доведоха до отброяване за нокдаун. Българинът не бе наранен и пое инициативата и показа по-точни и силни атаки до края на първата част.

Боецът от Ботевград бе по-активен в началото на втория рунд, тъй като трябваше да догонва в резултата. Двамата кикбоксьори на ринга в София изпитваха трудност да намерят точната дистанция за атака и често попадаха в клинч при размени. В последната минута Отео пласира хай-кик в главата на Мирчев и българинът бе разклатен, но остана на краката си.

В последната и решаваща част кикбоксьорите разменяха ожесточени ритници и крошета. Възпитаникът на СК “Мусаши” даде всичко от себе си да обърне резултата в съдийските карти, но испанецът запази преднината си с умна игра с клинч и дефанзивен кикбокс.

Тази кикбокс среща бе първа официална битка за Огнян Мирчев след близо година и половина състезателна пауза.