Михаил Велчовски донесе първа българска победа на EFA 1

Михаил Велчовски надделя над Бруно Силва в двубой от основната бойна карта на събитието "Elite Fighting Arena" в София. Българинът надделя с единодушно съдийско решение в три-рундов кикбокс двубой в "Тента Евент Център"

Велчовски бе по-активен в първия рунд и работеше с повече комбинации с ръце и крака. Силва разчиташе на контраатаки и кикове в прасеца и бедрото на врачанина.

Размените ставаха все по-ожесточени, като възпитаникът на СК “Десант” показа отлична физическа подготовка и поддържаше високо темпо с много крошета и ъперкъти от близка дистанция.

Многократният шампион на България по кикбокс бе по-доминантен и в третата и последна част. Съперникът му от Португалия показа добра поносимост към удари и остана в битката до край, но победата заслужено отиде при Михаил Велчовски.

Още от Бойни спортове

Следете на живо със Sportal.bg: Завръщането на UFC в Лондон

Следете на живо със Sportal.bg: Завръщането на UFC в Лондон

  • 21 март 2026 | 14:14
  • 899
  • 0
На живо: Бойната гала "Elite Fighting Arena"

На живо: Бойната гала "Elite Fighting Arena"

  • 21 март 2026 | 14:06
  • 9777
  • 6
Министър Димитър Илиев откри "Рамус София Оупън" 2026

Министър Димитър Илиев откри "Рамус София Оупън" 2026

  • 21 март 2026 | 13:35
  • 503
  • 1
Нов голям мач на Радо Росенов на професионалната сцена

Нов голям мач на Радо Росенов на професионалната сцена

  • 21 март 2026 | 12:34
  • 1523
  • 0
Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист в света, Меси, ЛеБрон и Стеф Къри в Топ 10

Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист в света, Меси, ЛеБрон и Стеф Къри в Топ 10

  • 21 март 2026 | 10:40
  • 10841
  • 14
Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

  • 21 март 2026 | 08:54
  • 9021
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 111092
  • 749
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 7572
  • 23
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 47358
  • 84
Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

  • 21 март 2026 | 20:56
  • 6895
  • 5
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

  • 21 март 2026 | 21:25
  • 6233
  • 10
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 34910
  • 63