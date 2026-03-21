Михаил Велчовски донесе първа българска победа на EFA 1

Михаил Велчовски надделя над Бруно Силва в двубой от основната бойна карта на събитието "Elite Fighting Arena" в София. Българинът надделя с единодушно съдийско решение в три-рундов кикбокс двубой в "Тента Евент Център"

Велчовски бе по-активен в първия рунд и работеше с повече комбинации с ръце и крака. Силва разчиташе на контраатаки и кикове в прасеца и бедрото на врачанина.

Размените ставаха все по-ожесточени, като възпитаникът на СК “Десант” показа отлична физическа подготовка и поддържаше високо темпо с много крошета и ъперкъти от близка дистанция.

Многократният шампион на България по кикбокс бе по-доминантен и в третата и последна част. Съперникът му от Португалия показа добра поносимост към удари и остана в битката до край, но победата заслужено отиде при Михаил Велчовски.