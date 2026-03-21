  3. Мартин Копривленски продължи възхода си с победа над италианец

Мартин Копривленски продължи възхода си с победа над италианец

  • 21 март 2026 | 23:21
Мартин Копривленски записа 15-та победа в професионалния кикбокс.

По-младият представител на популярната бойна фамилия надделя над непобедения до този момент Валентино Валенте в главния двубой на събитието "Elite Fighting Arena" в София. След пет рунда оспорвана битка българинът бе обявен за победител с два на един съдийски гласа в негова полза.

Копривленски започна битката с мошни прави с лявата ръка. Двамата бойци приеха играта в близка и средна дистанция с размени на крошета и ъперкъти. В средата на рунда възптаникът на СК “Армеец” пласира силен фронт-кик с левия крак. Италианецът показа сериозна издържливост на удари. 

Безмилостната размяна на удари продължи и във втория рунд, като 30 секунди след началото на рунда Копривленски прати съперника си на земята с ляво кроше. Италианецът се изправи и продължи да търси размени с бургазлията. Двамата се измориха в търсене на нокаута, но все пак 22-годишният българин бе по-свеж до гонга. 

В средата на третия рунд Копривленски отвори аркада под дясното око на Валенте със силно коляно с левия крак. Италианецът имаше силни моменти в тази част и показа добра физическа издържливост. В началото на шампионските рундове темпото на кикбокс дуела не бе толкова високо, но размените бяха яростни и равностойни до самия край. Младата надежда на българските бойни спортове разчиташе на дълги боксови комбинации, докато Валенте разчиташе повече на кикове. 

В последния и решаващ рунд Мартин Копривленски показа много сърце, воля и подготовка, за да открадне тази част и да си подпечата победата в съдийските карти.

Оспорвани битки белязаха първото издание на "Elite Fighting Arena"

Оспорвани битки белязаха първото издание на "Elite Fighting Arena"

  • 21 март 2026 | 23:25
  • 14190
  • 10
Теодора Кирилова с доминация и краен успех на бенефиса ѝ в София

Теодора Кирилова с доминация и краен успех на бенефиса ѝ в София

  • 21 март 2026 | 22:42
  • 498
  • 0
Фикри Сабри нокаутира Али Юзеир на EFA 1

Фикри Сабри нокаутира Али Юзеир на EFA 1

  • 21 март 2026 | 22:19
  • 440
  • 0
Власюк надделя над Стойков в един от най-чаканите двубои на EFA

Власюк надделя над Стойков в един от най-чаканите двубои на EFA

  • 21 март 2026 | 22:00
  • 448
  • 0
Михаил Велчовски донесе първа българска победа на EFA 1

Михаил Велчовски донесе първа българска победа на EFA 1

  • 21 март 2026 | 21:42
  • 656
  • 0
Италианец победи Даниел Гецов в София

Италианец победи Даниел Гецов в София

  • 21 март 2026 | 21:26
  • 417
  • 0
