Мартин Копривленски продължи възхода си с победа над италианец

Мартин Копривленски записа 15-та победа в професионалния кикбокс.

По-младият представител на популярната бойна фамилия надделя над непобедения до този момент Валентино Валенте в главния двубой на събитието "Elite Fighting Arena" в София. След пет рунда оспорвана битка българинът бе обявен за победител с два на един съдийски гласа в негова полза.

Копривленски започна битката с мошни прави с лявата ръка. Двамата бойци приеха играта в близка и средна дистанция с размени на крошета и ъперкъти. В средата на рунда възптаникът на СК “Армеец” пласира силен фронт-кик с левия крак. Италианецът показа сериозна издържливост на удари.

Безмилостната размяна на удари продължи и във втория рунд, като 30 секунди след началото на рунда Копривленски прати съперника си на земята с ляво кроше. Италианецът се изправи и продължи да търси размени с бургазлията. Двамата се измориха в търсене на нокаута, но все пак 22-годишният българин бе по-свеж до гонга.

В средата на третия рунд Копривленски отвори аркада под дясното око на Валенте със силно коляно с левия крак. Италианецът имаше силни моменти в тази част и показа добра физическа издържливост. В началото на шампионските рундове темпото на кикбокс дуела не бе толкова високо, но размените бяха яростни и равностойни до самия край. Младата надежда на българските бойни спортове разчиташе на дълги боксови комбинации, докато Валенте разчиташе повече на кикове.

В последния и решаващ рунд Мартин Копривленски показа много сърце, воля и подготовка, за да открадне тази част и да си подпечата победата в съдийските карти.