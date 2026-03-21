Теодора Кирилова с доминация и краен успех на бенефиса ѝ в София

  • 21 март 2026 | 22:42
  • 286
  • 0
Теодора Кирилова завърши спортната си кариера с категоричен успех. Световната шампионка по муай тай надигра Инес Даниела в своя бенефис и след доминация в четири рунда, бе обявена за победителка с ТКО (лекарска намеса).

Още в първия рунд Кирилова разкървави съперничката си с няколко поредни фронт-кика в носа. Кървенето бе обилно, но лекарите се погрижиха за испанката и тя продължи срещата. Даниела се опитваше да скъси дистанцията с боксови комбинации, но правите удари на Кирилова и доброто й движение из ринга не позволяваха на Даниела да се доближи до нея. 

35-годишната българка започна битката експлозивно, като пласира няколко бързи прави удари и ритник. Кръвта по лицето на Инес Даниела продължи да се стича, но тя бе несломима и пресираше Кирилова, която пък от своя страна показа класа в играта си в контраатака и в третия рунд.

Състезателката на СК “Армеец” започна и шампионските рундове експлозивно, като след поредната комбинация на Кирилова, Даниела бе с още по-разбит нос и главният рефер на двубоя сложи край на битката.

