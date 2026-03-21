  3. Италианец победи Даниел Гецов в София

Италианец победи Даниел Гецов в София

  21 март 2026 | 21:26
Италианец победи Даниел Гецов в София

Даниел Гецов допусна поражение на бойната гала "Elite Fighting Arena" в София. Българинът загуби от Жан-Лука Францози в оспорван двубой на ринга в "Тента Евент Център". Италианецът бе обявен за победител с неединодушно съдийско решение.

Гецов опитваше да намери дистанцията и да се пласира добре за атака спрямо обратния гард на съперника му. В първите 90 секунди точните удари не бяха много и от двамата бойци, но италианецът бе по-агресивен и контролираше центъра на ринга за по-дълго време. 

Българинът пое инициативата в началото на втория рунд и притисна съперника си с гръб към въжетата. Францози се върна в мача, но пое няколко десни крошета, които гарантираха рунда за Гецов в съдийските карти. 

Двамата бойци бяха изтощени от интензивни размени на удари, но в последния рунд оставиха всичко от себе си за феновете на бойните спортове в “Тента Евент Център”. По-добрият бокс в средна и близка дистанция за възпитаника на СК “Армеец” му явно не бе достатъчен, за да му подпечата победата. Италианецът бе обявен за краен победител след три тежки рунда битка.

Още от Бойни спортове

Следете на живо със Sportal.bg: Завръщането на UFC в Лондон

Следете на живо със Sportal.bg: Завръщането на UFC в Лондон

  • 21 март 2026 | 14:14
  • 899
  • 0
На живо: Бойната гала "Elite Fighting Arena"

На живо: Бойната гала "Elite Fighting Arena"

  • 21 март 2026 | 14:06
  • 9741
  • 6
Министър Димитър Илиев откри "Рамус София Оупън" 2026

Министър Димитър Илиев откри "Рамус София Оупън" 2026

  • 21 март 2026 | 13:35
  • 503
  • 1
Нов голям мач на Радо Росенов на професионалната сцена

Нов голям мач на Радо Росенов на професионалната сцена

  • 21 март 2026 | 12:34
  • 1521
  • 0
Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист в света, Меси, ЛеБрон и Стеф Къри в Топ 10

Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист в света, Меси, ЛеБрон и Стеф Къри в Топ 10

  • 21 март 2026 | 10:40
  • 10839
  • 14
Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

  • 21 март 2026 | 08:54
  • 9020
  • 10
Виж всички

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 111013
  • 749
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 7530
  • 23
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 47329
  • 84
Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

  • 21 март 2026 | 20:56
  • 6858
  • 5
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

  • 21 март 2026 | 21:25
  • 6191
  • 10
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 34892
  • 63