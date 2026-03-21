Италианец победи Даниел Гецов в София

Даниел Гецов допусна поражение на бойната гала "Elite Fighting Arena" в София. Българинът загуби от Жан-Лука Францози в оспорван двубой на ринга в "Тента Евент Център". Италианецът бе обявен за победител с неединодушно съдийско решение.

Гецов опитваше да намери дистанцията и да се пласира добре за атака спрямо обратния гард на съперника му. В първите 90 секунди точните удари не бяха много и от двамата бойци, но италианецът бе по-агресивен и контролираше центъра на ринга за по-дълго време.

Българинът пое инициативата в началото на втория рунд и притисна съперника си с гръб към въжетата. Францози се върна в мача, но пое няколко десни крошета, които гарантираха рунда за Гецов в съдийските карти.

Двамата бойци бяха изтощени от интензивни размени на удари, но в последния рунд оставиха всичко от себе си за феновете на бойните спортове в “Тента Евент Център”. По-добрият бокс в средна и близка дистанция за възпитаника на СК “Армеец” му явно не бе достатъчен, за да му подпечата победата. Италианецът бе обявен за краен победител след три тежки рунда битка.