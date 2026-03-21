Власюк надделя над Стойков в един от най-очакваните двубои на EFA

Димитрий Власюк надделя над Петър Стойков в един от най-очакваните от феновете двубои на бойната гала "Elite Fighting Arena". Стойков се отказа от дуела в началото на третия рунд поради контузия и това донесе победата за възпитаника на СК "Десант".

Битката започна с умерено темпо, като и двамата спортисти използваха първите две минути, за да тестват рефлексите на съперника и да намерят дистанцията си. При един от клинчовете бойците паднаха на земята, но веднага се изправиха. Малко преди да удари гонга Стойков пласира лакът със завъртане в челюстта на Стойков.

В средата на втория рунд Власюк пласира кик в прасеца на Стойков и българинът падна на земята. Последва отброяване за нокдаун, но бургазлията се изправи навреме и продължи. Боецът на “Fight Factory” смени гарда и продължи битката. В началото на последния рунд Стойков получи контузия и на палеца на лявата ръка и не успя да продължи двубоя.