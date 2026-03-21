  Власюк надделя над Стойков в един от най-очакваните двубои на EFA

Власюк надделя над Стойков в един от най-очакваните двубои на EFA

  • 21 март 2026 | 22:00
Димитрий Власюк надделя над Петър Стойков в един от най-очакваните от феновете двубои на бойната гала "Elite Fighting Arena". Стойков се отказа от дуела в началото на третия рунд поради контузия и това донесе победата за възпитаника на СК "Десант".

Битката започна с умерено темпо, като и двамата спортисти използваха първите две минути, за да тестват рефлексите на съперника и да намерят дистанцията си. При един от клинчовете бойците паднаха на земята, но веднага се изправиха. Малко преди да удари гонга Стойков пласира лакът със завъртане в челюстта на Стойков. 

В средата на втория рунд Власюк пласира кик в прасеца на Стойков и българинът падна на земята. Последва отброяване за нокдаун, но бургазлията се изправи навреме и продължи. Боецът на “Fight Factory” смени гарда и продължи битката. В началото на последния рунд Стойков получи контузия и на палеца на лявата ръка и не успя да продължи двубоя.

Още от Бойни спортове

Следете на живо със Sportal.bg: Завръщането на UFC в Лондон

Следете на живо със Sportal.bg: Завръщането на UFC в Лондон

  • 21 март 2026 | 14:14
  • 972
  • 0
На живо: Бойната гала "Elite Fighting Arena"

На живо: Бойната гала "Elite Fighting Arena"

  • 21 март 2026 | 14:06
  • 13190
  • 8
Министър Димитър Илиев откри "Рамус София Оупън" 2026

Министър Димитър Илиев откри "Рамус София Оупън" 2026

  • 21 март 2026 | 13:35
  • 532
  • 1
Нов голям мач на Радо Росенов на професионалната сцена

Нов голям мач на Радо Росенов на професионалната сцена

  • 21 март 2026 | 12:34
  • 1569
  • 0
Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист в света, Меси, ЛеБрон и Стеф Къри в Топ 10

Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист в света, Меси, ЛеБрон и Стеф Къри в Топ 10

  • 21 март 2026 | 10:40
  • 11008
  • 16
Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

  • 21 март 2026 | 08:54
  • 9155
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 117315
  • 835
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 10570
  • 28
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 49691
  • 86
Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

  • 21 март 2026 | 20:56
  • 10235
  • 6
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

  • 21 март 2026 | 21:25
  • 10138
  • 16
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 37232
  • 65