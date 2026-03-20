Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

  • 20 март 2026 | 16:28
Италия вече няма представител в Шампионската лига, след като последният останал отбор - Аталанта, беше разгромен от Байерн (1:10 общ резултат). Ювентус и Интер загубиха още в плейофите от Галатасарай и Бодьо/Глимт, докато Наполи дори не премина груповата фаза, завършвайки на 30-то място от 36!

Легендата Алесандро Дел Пиеро анализира проблемите на италианския футбол пред “Скай Спорт”: „През последните години Аталанта беше най-интернационалният отбор, който имахме, с повече ритъм и физическа сила. Разбира се, срещу Байерн е едно, но срещу Дортмунд показаха страхотни неща”.

Световният шампион от 2006 година посочи проблема безпрецедентно: „Всичко е по-бавно. Подаването на топката от една страна на друга, скоростта… не е само въпрос на техника. Взимам топката и я движа бързо. Техниката е важна, но също толкова важен е и манталитетът. Ние сме по-слаби във всяко отношение. Ние сме по-слаби по отношение на физическите качества на играчите и по отношение на таланта. Няма смисъл да се крием, това е реален проблем. Има и тактика, и техника. Мога да направя и пас на място, както често виждаме в дефанзивната фаза с трима централни защитници, или мога отлично да контролирам топката, което днес в Серия А правят може би само трима играчи. Ориентираният контрол ви позволява да зададете посока и променя цялото разположение на терена. Според мен трябва да настояваме много повече в тази посока, защото ви позволява да направите половин дрибъл. В днешно време е трудно да си номер 10, защото има много малко отбори, които търсят плеймейкър. Но от друга страна, тъй като са малко, има и по-малко конкуренция. На теория би трябвало да блестиш малко повече. По-скучното е, че искаме да затвърдим позицията си. В Шампионската лига, когато топката се отнеме, играта веднага се вертикализира. Не е само проблем на техника и тактика”.

По темата преди време се изказа и легендарния треньор Фабио Капело: “Интензивността се дава от играча, който тича. Скоростта на играта ви дава скоростта на топката. Най-лошото е, че отнехме на играчите отговорността да подават напред, сега винаги задържаме топката. Сега, подаването на топката към вратаря е правилното нещо. До 13-годишна възраст децата трябва само да играят и да се забавляват. До 16-годишна възраст трябва да се концентрират върху техниката, а клубовете трябва да наложат това.”

Дел Пиеро изтъкна и друг сериозен аспект: „Проблемът ни е, че се изморяваме. Ние в Италия винаги сме уморени. В чужбина съм чувал малко треньори да се оплакват от мачове или да казват, че са уморени. Говорим за отбори, трябва да се подготвите съответно. Футболът днес е различен. Имате повече играчи, повече смени, имате повече пари за инвестиране във физическа подготовка, възстановяване и т.н. Така че има повече от всичко. Не е достатъчно да говорим за тези неща. Нужен е професионализъм в опитите да се усъвършенстват играчите, защото има място за подобрение. И има, защото ако други го правят, а ние си мислим, че сме най-добрите, но след това получаваме седем гола, както се случи, тогава нещо не е наред. Барселона винаги играе с едни и същи играчи. След това един се контузва, заменят го и вкарват друг”.

Мнение има и друг футболист с история в Серия “А” - Звонимир Бобан: “Високата интензивност винаги зависи от крилата и крайните защитници. Колко отбора в Италия играят с бързи крила? В Европа почти всички. Това е тактически проблем, не дали могат да тичат или не. Леао вече не може да тича във формация 3-5-2 в Милан, защото не намира пространства и не е способен на това. Той беше привлечен да играе като крило, а не като втори нападател или централен нападател. Включени са много тактически въпроси, но това е тактически регрес!”

Още от Футбол свят

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

Гуардиола: Това е голям момент, Арсенал е фантастичен

11-те на Славия и Ботев

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

