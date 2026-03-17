Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Бастони обмисля да напусне Интер в края на сезона

  • 17 март 2026 | 14:55
  • 232
  • 0

Защитникът Алесандро Бастони обмисля да напусне Интер в края на сезона, пише „Гадзета дело Спорт“.

26-годишният италианец има договор с „нерадзурите“ до юни 2028 година, но враждебното отношение срещу него на и извън стадионите може да повлияе на неговото решение. През февруари Бастони изкара втори жълт картон на бранителя на Ювентус Пиер Калюлю, въпреки че останаха съмнения за симулация на играча на Интер. Впоследствие той изрази радостта си, когато съдията нареди на френския бранител да напусне терена, а това доведе до негативна реакция от страна на феновете.

Според „Гадзета“, агентът на Бастони вече е бил потърсен от Барселона, а сумата, която ще поиска миланският клуб за него е в областта на 50 милиона евро. Освен каталунците, няколко клуба от Премиър лийг са проявили интерес към защитника. Ако италианският национал напусне Интер, по всяка вероятност ще премине в отбор извън Серия "А", тъй като заплатата му от 5 милиона евро на сезон изглежда непосилна за клубовете в първенството.

Следвай ни:

Снимки: Imago

