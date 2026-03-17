Интер трябваше да получи дузпа срещу Аталанта, призна съдийски шеф

Членът на съдийската комисия в Италия Дино Томази призна, че Интер е трябвало да получи дузпа в своя полза в края на ремито 1:1 с Аталанта от 29-ия кръг на Серия "А". Тогава Джорджо Скалвини изрита Давиде Фратези в наказателното си поле, но въпреки това главният рефер Джанлука Манянело отказа да посочи бялата точка.
В звукозаписа, публикуван от специалното прeдаване Open VAR по DAZN, се чува как Манянело обяснява на играчите: “Според мен няма нищо, той едва го докосва”, докато асистентите му от ВАР добавят: “Много е леко, има контакт, но докосването беше минимално и не беше изритване”. Въпреки това Томази изрази несъгласието си със съдийството в тази ситуация. “Фратези изпревари Скалвини и получи ритник. Това е чиста дузпа като всяка друга въз основа на динамиката. Можеше да се види на терена, а ВАР трябваше да се намеси. Предпочитаме дузпите да се дават на терена. Манянели остана с впечатлението, че е имало лек контакт, но всъщност Фратези изпревари Скалвини”, коментира той.
Съдийският шеф обаче одобри решението на Манянели да признае изравнителното попадение на Аталанта въпреки претенциите на Дензъл Дъмфрис, че секунди преди това е бил фаулиран от Камалдин Сулемана. “Той се подхлъзна”, се чува да казва Манянели на звукозаписа, в който от ВАР допълват: “Побутването не беше достатъчно за отсъждане на фал, като съко така няма контакт в краката”. Подобно е обяснението и на Томази: “Нямаше избутване, а просто контакт с ръката без натиск. В крайна сметка, осъзнаха, че е нямало фал с контакт в краката. Решението на терена беше правилно и беше внимателно разгледано от ВАР. Контактът беше напълно позволен”.
По отношение на отменения гол на Франсиско Консейсао заради засада на Тюн Копмайнерс при успеха с 1:0 на Ювентус над Удинезе той се съгласи със съдийското решение. “Имаме много ясни параметри: дистанцията на удара, разстоянието на атакуващия играч от вратата, близостта до вратаря и движението на футболиста в засада. Засадата е ясна, като има очевидно движение, което въздейства на възможността на вратаря да играе с топката”, обоснова се Томази.
Ръководителят на реферите говори и за отхвърленото обжалване на Рома за втория жълт картон на Уесли при загубата с 1:2 от Комо. Според римския клуб нарушението срещу Асане Диао не е било извършено от бразилеца, а от съотборника му Девайн Ренш. “В залата за ВАР са проверили, за да се уверят, че няма грешка при фала. Това означава, че са потвърдили, че нарушението е на Уесли, а не на Ренш. Също така са потвърдили контакта между лявото коляно на Уесли и десния крак на Диао. Дали фалът е за жълт картон? В момента, в който се свири нарушение, картонът е автоматичен, защото това е опасна възможност. От терена това е обяснимо по отношение на динамиката”, заяви Томази.
