Интер трябваше да получи дузпа срещу Аталанта, призна съдийски шеф

Членът на съдийската комисия в Италия Дино Томази призна, че Интер е трябвало да получи дузпа в своя полза в края на ремито 1:1 с Аталанта от 29-ия кръг на Серия "А". Тогава Джорджо Скалвини изрита Давиде Фратези в наказателното си поле, но въпреки това главният рефер Джанлука Манянело отказа да посочи бялата точка.

В звукозаписа, публикуван от специалното прeдаване Open VAR по DAZN, се чува как Манянело обяснява на играчите: “Според мен няма нищо, той едва го докосва”, докато асистентите му от ВАР добавят: “Много е леко, има контакт, но докосването беше минимално и не беше изритване”. Въпреки това Томази изрази несъгласието си със съдийството в тази ситуация. “Фратези изпревари Скалвини и получи ритник. Това е чиста дузпа като всяка друга въз основа на динамиката. Можеше да се види на терена, а ВАР трябваше да се намеси. Предпочитаме дузпите да се дават на терена. Манянели остана с впечатлението, че е имало лек контакт, но всъщност Фратези изпревари Скалвини”, коментира той.

OPEN VAR INTER-ATALANTA: RIGORE FRATTESI



Manganiello: "Per me niente"

Sala Var: "Adesso ha fischiato fallo per la difesa"

Sala Var: "No per me"

Manganiello: "Lo tocca appena"

Sala Var: "Ha detto lo tocca appena"

Sala Var: "Molto leggero"

Sala Var: "Ha la gamba piegata..."

Sala…

Съдийският шеф обаче одобри решението на Манянели да признае изравнителното попадение на Аталанта въпреки претенциите на Дензъл Дъмфрис, че секунди преди това е бил фаулиран от Камалдин Сулемана. “Той се подхлъзна”, се чува да казва Манянели на звукозаписа, в който от ВАР допълват: “Побутването не беше достатъчно за отсъждане на фал, като съко така няма контакт в краката”. Подобно е обяснението и на Томази: “Нямаше избутване, а просто контакт с ръката без натиск. В крайна сметка, осъзнаха, че е нямало фал с контакт в краката. Решението на терена беше правилно и беше внимателно разгледано от ВАР. Контактът беше напълно позволен”.

В Интер са бесни на съдиите и ВАР във втори пореден мач

По отношение на отменения гол на Франсиско Консейсао заради засада на Тюн Копмайнерс при успеха с 1:0 на Ювентус над Удинезе той се съгласи със съдийското решение. “Имаме много ясни параметри: дистанцията на удара, разстоянието на атакуващия играч от вратата, близостта до вратаря и движението на футболиста в засада. Засадата е ясна, като има очевидно движение, което въздейства на възможността на вратаря да играе с топката”, обоснова се Томази.

🤔 Según lo declarado por Dino Tommasi, representante AIA en Open Var de @DAZN_IT, el gol de #Conceicao contra Udinese está bien anulado porque #Koopmeiners levanta el pie para dejar pasar el balón y esto hace que haya impactado en la jugada

— PuebloJuve (@Pueblo_Juve) March 17, 2026

Ръководителят на реферите говори и за отхвърленото обжалване на Рома за втория жълт картон на Уесли при загубата с 1:2 от Комо. Според римския клуб нарушението срещу Асане Диао не е било извършено от бразилеца, а от съотборника му Девайн Ренш. “В залата за ВАР са проверили, за да се уверят, че няма грешка при фала. Това означава, че са потвърдили, че нарушението е на Уесли, а не на Ренш. Също така са потвърдили контакта между лявото коляно на Уесли и десния крак на Диао. Дали фалът е за жълт картон? В момента, в който се свири нарушение, картонът е автоматичен, защото това е опасна възможност. От терена това е обяснимо по отношение на динамиката”, заяви Томази.

Ma smettila. La classe arbitrale è un disastro e a Genova c'era un rigore grosso come una casa e a OPEN VAR hanno ammesso l'errore.



A Como Wesley arriva da dietro come un treno e spinge Diao: è un banalissimo 🟨 per SPA se non fosse che lo prende un giocatore già ammonìto. — Ecce Bomber (@EcceBomber) March 17, 2026

