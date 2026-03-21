Здрав сблъсък между ЦСКА 1948 и Локомотив (Сф) в Бистрица

ЦСКА 1948 и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 27-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Витоша” в Бистрица стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Марков.

Домакините излизат като фаворити в днешната среща с оглед на класирането. “Червените” към момента са трети с актив от 50 точки, на 6 зад второто място и на 12 зад лидера Левски. ЦСКА 1948 се намира в добра серия, като е в серия от четири поредни двубоя без загуба. Миналия кръг те победиха Спартак (Варна) с 2:1 като гост, а преди това направиха нулево равенство с Ботев (Пловдив).

Локомотив от своя страна е десети и все още има шанс да попадне в топ 8. Столичните “железничари” обаче не са много постоянни в изявите си и в последните си пет мача имат две загуби, две победи и едно равенство. Миналия кръг Локо победи Септември с 3:0, преди това направи равенство със Славия, а по-миналия кръг загуби от ЦСКА. Евентуална победа днес може да изстреля столичани до седмото място.

По-рано през сезона двата тима вече премериха сили един срещу друг. Тогава ЦСКА 1948 победи с 1:0 като гост. Последният сблъсък в Бистрица пък завърши с победа на гостите, като Локо се наложи с 4:1 над днешния си опонент.