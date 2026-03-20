Фурнаджиев: Битката за титлата не е само между Левски и Лудогорец, а между четири отбора

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев говори пред медиите преди редовния отчетен конгрес на футболната ни централа. Той засегна темата за битката за титлата в efbet Лига.

Започна конгресът на БФC

“Отчетен конгрес, има промени в устава на Футболния съюз, да се отчетем това, което се е свършило, и да се приеме бюджета за следващата година. Битката не е само между Левски и Лудогорец, има още два отбора, които се включиха в борбата - двете ЦСКА. Битката е между четирите отбора. Има напрежение. Напрежението е повече в клубовете. Нашата работа е да направим така, че да има честна игра, да побеждава по-добрият на терена и съдиите да не влияят на играта”, заяви Фурнаджиев.