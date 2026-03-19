Хьогмо: Подходихме професионално

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след победата на своя тим над Спартак (Варна). “Орлите” надвиха с 5:1 своя опонент като гост.

“Доволен съм, че подходихме професионално. Взехме контрола в двубоя. Създавахме постоянно добри положения, много добър гол от Чочев, който ни даде аванс. През второто полувреме вкарахме хубави попадения. Така имаме 8 гола в последните два мача, което показва, че правим добри стъпки в офанзивната част.

Важно е да се показва професионализъм и да се придържаш към плана. Това бе важното ми съобщение по време на паузата. Темпото и контрола на топката беше важен.

Това не бе хубаво за нас. Куртулуш се извини, но това не трябва да се случва. Колкото до Вердон - да се надяваме, че нещата не са толкова тежки.

Работим върху интензитета по време на тренировките и правим правилните стъпки. Офанзивната ни част е много важна и трябва да работим върху нея. Трябва да задържим това и да правим стъпка по стъпка.

Ще имаме няколко дни почивка, защото играчите имат нужда. Ще се завърнем следващата седмица на тренировъчното игрище и продължаваме да работим”, заяви Хьогмо.