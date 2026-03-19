Чочев: Радвам се, че успявам да помагам на отбора

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев сподели мнението си след изразителния успех с 5:1 над Спартак (Варна). Халфът на "орлите" отбеляза две от попаденията на "Коритото" и вече е еднолично на върха при голмайсторите в efbet Лига.

"Благодаря на съотборниците за този мач и че успяхме да победим. Контролирахме събитията на терена. Успяхме да отбележим доста голове. Най-радващото е, че успяхме да вземем трите точки точно преди паузата и сега да починем с настроение.

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Радвам се, че успявам да помагам на отбора. Имаме момчета, които центрират добре. Тренираме тези ситуации, оставаме след тренировка да работя върху тези неща. Биле е нападател, от доста време не е вкарвал гол. Важно е всеки в отбора да има нужното самочувствие да помогне. Важно е, че успя да вкара, защото от него се иска точно това.

Стремя се всеки мач да помагам на отбора и да вкарвам голове. До рекорда остават 6, не са малко. Трудно е за един полузащитник, но се стремя във всеки един мач да бележа", каза Чочев.

Снимки: Startphoto