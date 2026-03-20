Манчестър Юнайтед иска да затвърди третото си място в Премиър лийг

Борнемут ще посрещне Манчестър Юнайтед на стадион "Виталити" в мач от 31-вия кръг на Премиър лийг. Двубоят е насрочен за 20 март 2026 г. от 22:00 часа. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Стюарт Атуел. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането в английския елит и се нуждаят от трите точки по различни причини.

Манчестър Юнайтед се намира на 3-то място в класирането с 54 точки след 30 изиграни мача, като "червените дяволи" са отбелязали 54 гола и са допуснали 41. Отборът на Майкъл Карик се надява да продължи със силните си игри напоследък и да запише нов успех на сметката си, с който да се утвърди в топ 3.

Борнемут заема 10-та позиция с 41 точки от същия брой срещи, с голова разлика 44:46. "Черешките" могат да са спокойни за мястото си в елита, като сега ще опитат да търяст място в евротурнирите, макар да изостават в тази битка и шансовете им да не са големи. За да запазят надеждите си те се нуждаят от задължителен успех днес.

Борнемут показва стабилна, но не особено резултатна форма в последните си пет мача, с една победа и четири равенства. "Черешите" завършиха наравно с Бърнли (0:0) на 14 март, преди това също не успяха да отбележат срещу Брентфорд (0:0) на 3 март. Преди това имаше равенство със Съндърланд (1:1) на 28 февруари и още едно безголово равенство с Уест Хам (0:0) на 21 февруари. Единствената им победа дойде срещу Евертън (2:1) на 10 февруари.

Манчестър Юнайтед демонстрира по-добра форма с три победи, едно равенство и една загуба. "Червените дяволи" победиха Астън Вила (3:1) на 15 март, загубиха от Нюкасъл (1:2) на 4 март, но преди това записаха победи срещу Кристъл Палас (2:1) на 1 март и Евертън (1:0) на 23 февруари. На 10 февруари завършиха наравно с Уест Хам (1:1).

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава интересна тенденция с много голове. Най-скорошната им среща завърши с невероятно равенство 4:4 на "Олд Трафорд" на 15 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг. Преди това, в контролна среща на 31 юли 2025 г., Манчестър Юнайтед надделя с 4:1. В първенството на 27 април 2025 г. двата тима завършиха наравно 1:1 на "Виталити". Интересно е, че на 22 декември 2024 г. Борнемут постигна впечатляваща победа с 3:0 като гост на "Олд Трафорд". По-рано същата година, на 13 април, двубоят завърши 2:2. Общо в последните пет срещи имаме една победа за Борнемут, една за Манчестър Юнайтед и три равенства.

Андони Ираола не може да разчита в този мач на контузените Джъстин Клуйверт, Люис Куук и Хулио Солер. Под въпрос до последно ще е и участието на Тайлър Адамс. Добрата новина е завръщането на Дейвид Брукс, който поднови тренировки през седмицата.

В лазарета на Ман Юнайтед остават Лисандро Мартинес, Матайс де Лихт и Патрик Доргу. Нусаир Мазрауи също имаше оплаквания, но очакваниятаса да може да бъде в групата за мача.