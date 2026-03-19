  19 март 2026 | 17:45
В Италия си отдъхнаха за Тонали

В националния отбор на Италия се успокоиха за състоянието на халфа на Нюкасъл Сандро Тонали след принудителната му смяна при снощната загуба на „свраките“ с 2:7 от Барселона в Шампионската лига.

Италия трепери за Тонали

Днешните прегледи на италианеца са показали, че няма контузия, а само оток на наранения му крак, съобщава "Скай Спорт Италия". Това означава, че Тонали утре следобед ще бъде извикан от селекционера Дженаро Гатузо за предстоящите плейофи за участие на Мондиал 2026. В лагера на Италия също така се надяват той да получи почивка в неделното дерби на Нюкасъл срещу Съндърланд.

25–годишният халф е сред ключовите играчи на „Скуадра адзура“, която ще играе полуфинален бараж срещу Северна Ирландия в Бергамо на 26 март. Ако тимът спечели този мач, пет дни по-късно ще гостува на Босна и Херцеговина или Уелс в ключов плейоф.

Снимки: Gettyimages

