В Италия си отдъхнаха за Тонали

В националния отбор на Италия се успокоиха за състоянието на халфа на Нюкасъл Сандро Тонали след принудителната му смяна при снощната загуба на „свраките“ с 2:7 от Барселона в Шампионската лига.

Днешните прегледи на италианеца са показали, че няма контузия, а само оток на наранения му крак, съобщава "Скай Спорт Италия". Това означава, че Тонали утре следобед ще бъде извикан от селекционера Дженаро Гатузо за предстоящите плейофи за участие на Мондиал 2026. В лагера на Италия също така се надяват той да получи почивка в неделното дерби на Нюкасъл срещу Съндърланд.

Reports in Italy claim that medical tests undergone by Sandro Tonali today have ruled out muscle injuries, so the Italy star will be available for next week's World Cup play-off semifinal against Northern Ireland. pic.twitter.com/KIbiQ3REUA — Football Italia (@footballitalia) March 19, 2026

25–годишният халф е сред ключовите играчи на „Скуадра адзура“, която ще играе полуфинален бараж срещу Северна Ирландия в Бергамо на 26 март. Ако тимът спечели този мач, пет дни по-късно ще гостува на Босна и Херцеговина или Уелс в ключов плейоф.

