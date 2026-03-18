Карик: Натрупахме увереност и феновете го усещат

Манчестър Юнайтед ще пътува до “Виталити Стейдиъм”, за да се изправи срещу Борнемут в петък вече. “Червените дяволи” продължават солидното си представяне под ръководството на Майкъл Карик и записаха седем победи в девет мача, което ги изкачи до третата позиция. Нова победа над “черешките” след два дни ще даде възможност на 20-кратните шампиони да се откъснат на цели шест точки от Астън Вила, които в момента заемат четвъртата позиция. Това няма да е лесна задача, тъй като тимът на Андони Ираола не е губил в последните си пет срещу в Премиър лийг. Временният наставник Карик заяви, че се опитва да не обръща твърде много внимание на постигнатите резултати, особено на победите на “Олд Трафорд”. За сметка на това Манчестър Юнайтед не успя да спечели две от последните си три гостувания в първенството.

“Имахме добри резултати у дома, но това не значи, че всичко е вече поправено и можем да продължим напред. Беше приятно да спечелим на “Олд Трафорд” и това ни даде повече увереност и феновете ни също го усещат. Няма някаква особена разлика в начина, по който се готвим и мислим за тези мачове,” обясни Карик.

Гари Невил посочи от какво се нуждае Ман Юнайтед за следващия сезон

Бившият полузащитник засипа с похвали своя капитан Бруно Фернандеш, който направи нови две асистенции при успеха над Астън Вила и по този начин подобри досегашния рекорд за най-много голови подавания на Дейвид Бекъм. Последваха добри думи и за таланта Коби Мейно, който показва добри игри в последните срещи, след като бе закотвен на пейката от предишния наставник Рубен Аморим.

“Мисля, че Бруно прави фантастичен сезон, справя се отлично и има голямо влияние върху играта ни. Това го праща в разговора за играч на сезона и бих бил щастлив да го видя да взима наградата. Това говори много и за случващото се в клуба и за играта на отбора, но тепърва ще видим как ще се развият нещата. Наистина съм доволен от него. Коби има много неща, които все още да подобри и развие, което е естествено за този етап в неговата кариера. Надявам се той да продължи да се подобрява, в момента се справя наистина добре, след като в толкова дълъг период не играеше редовно, но след това записа поредица от участия и влезе в ритъм. Справи се отлично през уикенда, контролираше темпото на игра и помагаше в защита, когато се налага, така че съм впечатлен от него,” сподели Карик.

Рууни: Карик трябва да остане

Временният мениджър потвърди, че Матайс де Лихт продължава да бъде извън терените, а същото се отнася и за Патрик Доргу. Лисандро Мартинес също няма да бъде на разположение, но се приближава към завръщането си на терена. Мейсън Маунт ще бъде на пейката, но все още не е готов да започне от първата минута. Кусаир Мазрауи пропусна тренировка, тъй като е бил болен и все още не е сигурно, че ще е възстановен за мача.

“Лисандро Мартинес е по-близо от Матайс де Лихт, много по-близо. Ще бъде на линия за следващия мач. Патрик Доргу също се подобрява. Нусаир просто е болен и не се чувства много добре. За Мейсън Маунт ще бъде твърде рано да започне от първата минута в този момент на фона на това колко е тренирал. Чудесно е, че отново е на разположение, защото е фантастичен играч и е страхотно да бъде в отбора. Предстоящата почивка му дава шанс да навакса изоставането си, което е добре,” завърши Карик.