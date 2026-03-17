Гари Невил посочи от какво се нуждае Ман Юнайтед за следващия сезон

Манчестър Юнайтед е длъжен да привлече двама или трима класни футболисти за средата на терена през лятото, категоричен е анализаторът на Sky Sports Гари Невил. Той добави, че Каземиро и Коби Мейно вършат добра работа с по един мач на седмица, но това ще се промени с класиране в Шампионската лига и сигурното напускане на бразилеца. "Манчестър Юнайтед ще има проблем в центъра на халфовата линия. Коби Мейно и Каземиро в момента вършат добра работа за Майкъл Карик, но аз и всеки фен на стадиона знаем, че това ще бъде крайно недостатъчно догодина, когато Юнайтед ще се завърне в Шампионската лига", заяви Невил за Sky Sports.

"Много е вероятно да се класират и колкото по-напред стигнат в ФА Къп и Карабао Къп, докато играят в Шампионската лига, толкова повече ще има трябват трима или четирима добри футболисти в средата на терена. За следващия сезон единствено Мейно отговаря на критериите", продължи той. "Каземиро напуска, а Мануел Угарте най-вероятно ще го последва. Трябват им двама наистина добри централни полузащитници. Имат нужда и от един като Майкъл Карик, който руши играта на съперника. Защитата също трябва да бъде подсилена, но през лятото основният им фокус трябва да бъде върху халфовата линия", добави Невил.

Според информация на Sky Sports, сред водещите трансферни цели на Юнайтед са Елиът Андерсън (Нотингам Форест), Адам Уортън (Кристъл Палас), Карлос Балеба (Брайтън) и Жоао Гомеш (Уулвърхемптън). От клуба наблюдават също така по-млади играчи като Аюб Буади (Лил) и Христос Музакитис (Олимпиакос). В защита също назрява проблем. Матайс де Лихт и Лисандро Мартинес са преследвани от контузии, а Хари Магуайър е с изтичащ договор. Люк Шоу също не играе често заради травми.



"Може би ще преобразят защитата в някой от следващите трансферни прозорци. Основният проблем там е това, че Де Лихт и Мартинес не могат да се уцелят на терена заедно. Шоу играе добре засега, но колко още ще продължи това? Може ли и през следващия сезон? А още един след това? Ако може, Шоу е твоят ляв бек без никакви проблеми. По-добър надали ще намерят", каза още Невил. "Истинските проблеми ще дойдат тогава, когато трябва да играят на всеки три дни. Това няма да стане само с Шоу. 55-60 мача ще му бъдат много и трябва да помислят върху това за следващия сезон", завърши той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages