Полша възлага надежди на Якуб Шимански за злато на домашното първенство

За нация с толкова богати лекоатлетически традиции чакането е необичайно дълго. Полша не е празнувала световна титла от триумфа на Павел Файдек в хвърлянето на чук на Световното първенство по лека атлетика в Орегон, САЩ, през 2022 г.

В зала сушата е още по-продължителна – от Бирмингам 2018, когато мъжката щафета 4х400 метра и Адам Кшчот на 800 метра донесоха паметен двоен златен медал.

Сега, на родна земя в Торун този уикенд (20-22 март), светлината на прожекторите е насочена ярко към най-голямата надежда за злато – Якуб Шимански.

Състезателят на 60 метра с препятствия пристига едновременно като лице на амбициите на домакините и като най-силния им шанс да сложат край на това чакане.

Подготовката му е безупречна. В 11 състезания този сезон – включително серии и финали – той остава непобеден. Тази доминация го издигна от претендент на европейско ниво до реален фаворит за световната титла.

По-рано този месец в Берлин Шимански категорично затвърди този си статут. С време от 7.37 секунди той подобри собствения си национален рекорд с още 0.02 секунди.

Впечатляващо беше не само времето, но и начинът, по който го постигна: съсредоточено, контролирано и под напрежение в последното си състезание преди шампионата.

Това представяне е кулминацията на постоянен възход през последната година. След като спечели злато на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г., Шимански преживя разочарование, като пропусна финала на последното Световно първенство в зала в Нанкин миналата година.

Сега този спомен подхранва мотивацията му. Той не се опитва да омаловажи очакванията. "Чувствам се като фаворит“, заяви той наскоро. "Вярвам, че мога да спечеля злато.“

Тази увереност не е неоснователна, но и предизвикателството не е лесно.

В исторически план тази дисциплина е доминирана от САЩ, чиито атлети са спечелили 13 от последните 21 световни титли в зала. Въпреки че настоящият шампион Грант Холоуей отсъства, американската заплаха остава сериозна.

Дилън Биърд и Трей Кънингам също записаха 7.37 секунди тази година, споделяйки най-доброто постижение за сезона сред участниците.

Въпреки това тазгодишната надпревара изглежда по-отворена и по-европейска от обикновено.

Французинът Вилхем Белосян, който спечели сребро в зала както на световно, така и на европейско ниво миналата година, носи опит и постоянство. Сребърният медалист от европейското първенство на 110 метра с препятствия Енрике Йопис от Испания продължава възхода си след силни представяния на големи първенства през последните два сезона.

Италианецът Лоренцо Симонели, златен медалист на 110 метра с препятствия от Европейското първенство по лека атлетика в Рома 2024, допълва силното европейско присъствие.

И все пак основният фокус – и напрежението – е върху Шимански.

Състезавайки се у дома, пред полска публика, жадна за дългоочакван триумф, той носи повече от лична амбиция. Той представлява шанс за Полша да се свърже отново със своето златно минало, да преодолее пропастта между доминацията на Файдек на открито и успехите в зала от 2018 г.

Инерцията е на негова страна. Формата е на негова страна. Остава само изпълнението – през пет препятствия, за по-малко от осем секунди, пред погледа на цяла нация.