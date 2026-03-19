Ходжкинсън е в "още по-добра форма“, откакто подобри световния рекорд

В навечерието на своята кампания за спечелване на първа световна титла, Кийли Ходжкинсън разкри, че се намира в дори по-добра форма, отколкото когато подобри световния рекорд на 800 метра в зала през февруари.

По време на пресконференцията преди Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша), което ще се проведе този уикенд (20-22), тя обясни как е протекла подготовката ѝ след историческото постижение.

Оптималното състояние, в което се намира, е толкова добро, че тя и нейната тренировъчна партньорка Джорджия Хънтър Бел, световна сребърна медалистка, се чувстват готови дори за сезона на открито.

Въпреки това, Ходжкинсън първо уточни, че макар да притежава скоростта, участието в три бягания по време на шампионат е съвсем различно изживяване.

"Много съм щастлива от състоянието, в което се намирам“, заяви Ходжкинсън.

"Онзи ден си говорихме с Джорджия [Хънтър Бел] и си казахме: "Всъщност ще сме доста доволни, ако сега беше сезонът на открито“. Така че, да, голяма късметлийка съм да бъда в такава форма.“

"Когато навлезеш в сезона в зала, започнеш да се състезаваш, да бягаш по-бързо, повторенията стават по-къси, а възстановяването по-дълго, мисля, че просто естествено навлизаш в още по-добра форма, което е доста вълнуващо.“

"Бързите времена очевидно са страхотни, но шампионатите са нещо съвсем различно, а три бягания в три поредни дни са още едно предизвикателство, което е наистина трудно.“

"Правила съм го и преди, но бих предпочела да имам почивен ден, ако е възможно.“

"Но да, очаквам с нетърпение състезанието и последният месец беше страхотен. Честно казано, не бих могла да искам да бъда в по-добра позиция.“

Едва на 24 години, британската звезда вече е събрала олимпийско злато и множество европейски титли, но единственият медал, който досега ѝ убягва, е световното злато – както в зала, така и на открито.

Така че този уикенд в Торун Ходжкинсън ще се опита най-накрая да го добави към списъка си с постижения, след като доминираше през целия сезон в зала до момента.

