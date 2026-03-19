Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Ходжкинсън е в "още по-добра форма", откакто подобри световния рекорд

  19 март 2026 | 17:31
  • 160
  • 0
В навечерието на своята кампания за спечелване на първа световна титла, Кийли Ходжкинсън разкри, че се намира в дори по-добра форма, отколкото когато подобри световния рекорд на 800 метра в зала през февруари.

По време на пресконференцията преди Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша), което ще се проведе този уикенд (20-22), тя обясни как е протекла подготовката ѝ след историческото постижение.

Оптималното състояние, в което се намира, е толкова добро, че тя и нейната тренировъчна партньорка Джорджия Хънтър Бел, световна сребърна медалистка, се чувстват готови дори за сезона на открито.

Въпреки това, Ходжкинсън първо уточни, че макар да притежава скоростта, участието в три бягания по време на шампионат е съвсем различно изживяване.

"Много съм щастлива от състоянието, в което се намирам“, заяви Ходжкинсън.

"Онзи ден си говорихме с Джорджия [Хънтър Бел] и си казахме: "Всъщност ще сме доста доволни, ако сега беше сезонът на открито“. Така че, да, голяма късметлийка съм да бъда в такава форма.“

"Когато навлезеш в сезона в зала, започнеш да се състезаваш, да бягаш по-бързо, повторенията стават по-къси, а възстановяването по-дълго, мисля, че просто естествено навлизаш в още по-добра форма, което е доста вълнуващо.“

Спортно бижу за 10 000 души приема Световното по лека атлетика
Спортно бижу за 10 000 души приема Световното по лека атлетика

"Бързите времена очевидно са страхотни, но шампионатите са нещо съвсем различно, а три бягания в три поредни дни са още едно предизвикателство, което е наистина трудно.“

"Правила съм го и преди, но бих предпочела да имам почивен ден, ако е възможно.“

"Но да, очаквам с нетърпение състезанието и последният месец беше страхотен. Честно казано, не бих могла да искам да бъда в по-добра позиция.“

Едва на 24 години, британската звезда вече е събрала олимпийско злато и множество европейски титли, но единственият медал, който досега ѝ убягва, е световното злато – както в зала, така и на открито.

Запознайте се със симпатичния талисман на Световното първенство по лека атлетика
Запознайте се със симпатичния талисман на Световното първенство по лека атлетика

Така че този уикенд в Торун Ходжкинсън ще се опита най-накрая да го добави към списъка си с постижения, след като доминираше през целия сезон в зала до момента.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Димитър Карамфилов: Надеждата е поне един медал от Световното

Димитър Карамфилов: Надеждата е поне един медал от Световното

  • 19 март 2026 | 17:29
  • 307
  • 0
Георги Павлов с важна новина: За първи път нашите атлети имат заплати и осигуровки

Георги Павлов с важна новина: За първи път нашите атлети имат заплати и осигуровки

  • 19 март 2026 | 17:25
  • 338
  • 0
Запознайте се със симпатичния талисман на Световното първенство по лека атлетика

Запознайте се със симпатичния талисман на Световното първенство по лека атлетика

  • 19 март 2026 | 17:25
  • 487
  • 0
Спортно бижу за 10 000 души приема Световното по лека атлетика

Спортно бижу за 10 000 души приема Световното по лека атлетика

  • 19 март 2026 | 17:15
  • 1587
  • 1
Нова дисциплина в Маратона на София

Нова дисциплина в Маратона на София

  • 19 март 2026 | 15:03
  • 468
  • 1
Българските състезатели спечелиха редица отличия на Балканиадата за ветерани в Словения

Българските състезатели спечелиха редица отличия на Балканиадата за ветерани в Словения

  • 18 март 2026 | 17:19
  • 736
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:1 Лудогорец, Чочев отново бележи с глава

Спартак (Варна) 0:1 Лудогорец, Чочев отново бележи с глава

  • 19 март 2026 | 18:00
  • 4876
  • 18
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 1815
  • 1
Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

  • 19 март 2026 | 11:56
  • 12114
  • 17
Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

  • 19 март 2026 | 11:19
  • 27134
  • 92
Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

  • 19 март 2026 | 14:15
  • 8995
  • 7
Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

  • 19 март 2026 | 10:31
  • 32759
  • 44