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  3. Нургюл Салимова с победа в осмия кръг на европейското първенство по шахмат

Нургюл Салимова с победа в осмия кръг на европейското първенство по шахмат

  • 2 юни 2026 | 20:47
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Нургюл Салимова с победа в осмия кръг на европейското първенство по шахмат

Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в осмия кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми.

Българката, която днес навършва 23 години, спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие и вече има 6 точки в актива си, които дели местата от четвъртодо 12-о. С това тя запазва отлични позиции за атака на призовите места само три кръга преди края на шампионата в Грузия.

Две победи, три ремита и две загуби за българските шахматистки в седмия кръг на Европейското
Две победи, три ремита и две загуби за българските шахматистки в седмия кръг на Европейското

Надя Тончева, която започна кръга на 12-а позиция, пропусна да се придвижи по-напред, след като претърпя загуба от естонката Май Нарва. Така Тончева остава с 5 точки, колкото вече има и Виктория Радева, завършила реми с белите фигури с арменката Лилит Мкртчян.

Радева бе една от трите българки, които срещнаха арменски шахматистки с фамилията Мкртчян в днешния ден, но помежду си те нямат роднинска връзка.

Нургюл Салимова с победа в шестия кръг на европейското първенство по шахмат за жени
Нургюл Салимова с победа в шестия кръг на европейското първенство по шахмат за жени

Белослава Кръстева загуби от Мариам Мкртчян и продължава с 4,5 точки, докато Габриела Антова спечели срещу Анахит Мкртчян и също вече е с 4,5 точки.

Другите две българки в турнира - Гергана Пейчева и Анджелика Ненова, се изправиха срещу представителки на домакините от Грузия. Пейчева завърши реми със Сопико Хухашвили и е с 4 точки, а Ненова победи Текла Когуашвили и вече има 3,5 точки.

Начело в класирането със 7 точки излезе испанката Сабрина Вега, която постигна пета поредна победа. Тя спечели с белите фигури срещу грузинката Мери Арабидзе. Второто и третото място в класирането си поделят украинката Анастасия Хнатишин и нидерландката Елине Руберс с по 6,5 точки.

В сряда е деветият кръг от европейското първенство.

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