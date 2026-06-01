Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Активен 1 юни в Златица

Активен 1 юни в Златица

  • 1 юни 2026 | 15:29
  • 295
  • 0
Активен 1 юни в Златица

Във връзка с 1 юни – Международния ден на детето, в гр. Златица се проведе пъстър, усмихнат и изпълнен с енергия празник, организиран от община Златица и реализиран от Асоциация за развитие на българския спорт. Стотици деца се включиха в разнообразни спортни и занимателни игри, щафети, предизвикателства, танци и музикални активности, съобразени с различните възрастови групи. Празничната атмосфера създаде възможност малчуганите не само да се забавляват активно, но и да общуват, да работят в екип и да създадат нови приятелства.

Събитието беше реализирано под ръководството на инж. Любомир Цветков, кмет на Златица, и община Златица, с подкрепата на Аурибус България. Благодарение на отличната организация и всеотдайността на доброволците от АРБС, децата преживяха един незабравим ден, изпълнен с много усмивки, положителни емоции и радост. Празникът се превърна в истинско тържество на детството, движението и общността, което ще остане като красив спомен за всички участници и техните семейства.

Освен забавленията и спортните активности, събитието отправи и важно послание за значението на активния начин на живот и ролята на спорта като средство за изграждане на увереност, социални умения и чувство за принадлежност. Чрез игрите и съвместните активности децата имаха възможност да усетят ценностите на приятелството, уважението и честната игра.

В рамките на събитието бе популяризирана и инициативата #BeActiveTogether, съфинансирана от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, която показва как спортът може да бъде мощен инструмент за социално включване, овластяване и активно участие в обществото, създавайки възможности за всички, включително лицата с интелектуални затруднения да бъдат активни, приети и част от общността.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Последният ден на Държавното по фехтовка определи шампионите в отборните надпревари

Последният ден на Държавното по фехтовка определи шампионите в отборните надпревари

  • 1 юни 2026 | 12:21
  • 336
  • 0
Жителите на Хамбург казаха "не" на олимпийската кандидатура

Жителите на Хамбург казаха "не" на олимпийската кандидатура

  • 1 юни 2026 | 10:09
  • 1940
  • 0
"Шуменско плато 2026" ще се проведе на 21 юни

"Шуменско плато 2026" ще се проведе на 21 юни

  • 1 юни 2026 | 09:01
  • 1053
  • 0
Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия

Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия

  • 31 май 2026 | 20:52
  • 2267
  • 0
Рая Иванова с титла при рекърв девойки под 21

Рая Иванова с титла при рекърв девойки под 21

  • 31 май 2026 | 07:36
  • 1661
  • 1
Нургюл Салимова с победа в шестия кръг на европейското първенство по шахмат за жени

Нургюл Салимова с победа в шестия кръг на европейското първенство по шахмат за жени

  • 30 май 2026 | 20:18
  • 7958
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 12407
  • 12
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 6467
  • 2
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 10103
  • 81
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 16201
  • 40
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 11699
  • 27
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 10747
  • 14