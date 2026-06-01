Активен 1 юни в Златица

Във връзка с 1 юни – Международния ден на детето, в гр. Златица се проведе пъстър, усмихнат и изпълнен с енергия празник, организиран от община Златица и реализиран от Асоциация за развитие на българския спорт. Стотици деца се включиха в разнообразни спортни и занимателни игри, щафети, предизвикателства, танци и музикални активности, съобразени с различните възрастови групи. Празничната атмосфера създаде възможност малчуганите не само да се забавляват активно, но и да общуват, да работят в екип и да създадат нови приятелства.

Събитието беше реализирано под ръководството на инж. Любомир Цветков, кмет на Златица, и община Златица, с подкрепата на Аурибус България. Благодарение на отличната организация и всеотдайността на доброволците от АРБС, децата преживяха един незабравим ден, изпълнен с много усмивки, положителни емоции и радост. Празникът се превърна в истинско тържество на детството, движението и общността, което ще остане като красив спомен за всички участници и техните семейства.

Освен забавленията и спортните активности, събитието отправи и важно послание за значението на активния начин на живот и ролята на спорта като средство за изграждане на увереност, социални умения и чувство за принадлежност. Чрез игрите и съвместните активности децата имаха възможност да усетят ценностите на приятелството, уважението и честната игра.

В рамките на събитието бе популяризирана и инициативата #BeActiveTogether, съфинансирана от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, която показва как спортът може да бъде мощен инструмент за социално включване, овластяване и активно участие в обществото, създавайки възможности за всички, включително лицата с интелектуални затруднения да бъдат активни, приети и част от общността.

