Родри отказа да отговори дали ще остане в Манчестър Сити след края на сезона

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри отказа да коментира бъдещето си в клуба след края на сезона. Носителят на "Златната топка" е свързван с трансфер в Реал Мадрид, въпреки че има договор с "гражданите" до 30 юни 2027 година. Джосеп Гуардиола вече изрази желанието си испанският халф да подпише нов контракт.

Запитан дали ще напусне "Етихад" през лятото, Родри отговори:

„Няма да отговоря на този въпрос. Ще видим. Сега трябва да помислим какво имаме в момента – с моя отбор, за моя сезон, в който все още има много мачове пред нас, и тогава ще видим“, заяви испанецът, цитиран от английските медии.

29-годишният футболист е изиграл 26 мача във всички турнири този сезон, като е отбелязал два гола. Родри е с Манчестър Сити от 2019 година.