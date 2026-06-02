Колоезденето търси спонсори за Обиколката на България

Седемдесет и третото издание на Обиколката на България ще се проведе в края на август и началото на септември, но ръководството на Българска федерация колоездене все още продължава да търси партньори и спонсори, които да подкрепят четвъртата най-стара надпревара в Европа.

Състезанието, което тази година ще отбележи 102 години от първия си старт, ще започне на 29 август и ще финишира на 3 септември. Към момента три града са сигурни за участието си в колоездачната надпревара - Бургас, Сливен и Троян, а преговорите с други два са в много напреднала фаза. Финализирането на маршрута се очаква да стане в най-скоро време.

"До момента имаме заявки от 30 отбора от Франция, Италия, Тайван, Испания, Португалия, Германия, Полша, Словакия и други, но няма да можем да отговорим положително на всички от тях. Нашето желание е в Обиколката на България да участват 22 тима и тя да се проведе според всички изисквания на Международния колоездачен съюз (UCI). Такъв интерес към Обиколката обаче говори за това с какъв авторитет се ползва тя", каза на пресконференция генералният секретар на БФК Тодор Колев.

"Организацията на едно колоездачно състезание е много специфична. Това се видя и по време на Обиколката на България. Трябва много сериозна охрана, за която отива много голяма част от нашия бюджет. Работим по регламентите на UCI и за охрана, и за награден фонд, и за хотели и храна. Затова организацията е трудна, изисква много средства и апелирам всички, които могат да ни подкрепят финансово - и държавни институции, и спонсори да го направят, за да можем да продължим традицията и да надградим в 73-тата Международна колоездачна обиколка на България", добави Колев.

Председателят на БФК Александър Алексиев отбеляза засиления интерес към колоезденето.

"Провеждането на трите етапа от Обиколката на Италия в България показа, че страната ни има потенциал да бъде домакин на много големи международни събития. Обиколката на България е точно такова състезание с утвърдено място в календара на Международния колоездачен съюз. Организацията обаче изисква много голям ресурс и подкрепа, а нашата идея е Обиколката да става все по-силна и все по-привлекателна за чуждестранните отбори, което да я прави още по-полезна за градовете и регионите, през които тя преминава."

"Ще организираме тазгодишното издание на Обиколката, но е важно обществото и бизнесът да осъзнаят значението на подобни събития и необходимостта от дългосрочна подкрепа", каза още Алексиев.

"Интересът към Обиколката на България расте с всяка година, но с това растат и изискванията към нея. Трябва да благодаря на Министерството на младежта и спорта за тяхната подкрепа, с които вече подписахме договор за финансиране. Тяхната подкрепа е ключова за нас. Трябва да благодаря и общините, които застават зад организацията и помагат събитието да се случва всяка година. 73-тата Обиколка на България ще се проведе успешно, но организацията ѝ е изправена пред сериозни финансови ограничения. Общият бюджет, който получаваме от ММС, е 150 000 евро. Това е значителен ресурс, но недостатъчен, тъй като само разходите за охрана през миналата година бяха над 282 000 лева (144 000 евро). През миналата година от полицията ни казаха, че тази разходите ще бъдат с 12-15 процента повече. През миналата година Обиколката на България коства на БФК 470 000 лева (240 000 евро). Всяка от петте общини-домакини добави по около 15-20 хиляди евро от собствения си бюджет. Така всички разходи по организацията достигат към 320 000 евро", обясни зам.-председателят на Българска федерация колоездене Георги Лумпаров.

"Емблематичната жълта фланелка, която се дава на победителя, все още е свободна, така че всеки, който иска да се рекламира, може да се свърже с нас", добави Лумпаров.

Идеята на организаторите е състезанието да започне по морето, някъде около Бургас, и да финишира 3 септември в Троян.

"За провеждането на Обиколката на България бюджет в рамките на около милион евро би бил напълно достатъчен, за да се направи всичко както трябва, да има нужното телевизионно излъчване в рамките на шестте състезателни дни. Ние сме свикнали да работим и с ограничен бюджет, но е по-добре Обиколката да се рекламира по-добре. Преди три години бяхме пуснали серия лидерски фланелки, които се изкупиха от зрителите за отрицателно време. Интерес има, особено към детските събития, които се организират - това се видя и по време на Джирото, но трябва и ресурс, за да се организира всичко това", завърши членът на Управителния съвет на БФК Борислав Иванов.

