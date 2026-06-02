Велосъстезание за юбилея на Априлци

Велосъстезанието „Байканджии“ ще се проведе на 6 юни 2026 г., за да превърне подножието на Стара планина в сцена на истински еднодневен велопразник за цялото семейство.

Тазгодишното издание е още по-специално, тъй като съвпада с две забележителни годишнини за красивия планински край – Априлци празнува своя 50-годишен юбилей от обявяването си за град, както и 150 години от паметното Априлско въстание, в чест на което гордо носи своето име. В този дух на празничност редовните участници в „Байканджии“ отново ще се срещнат с предизвикателното 39-километрово класическо трасе, което започва и завършва в парка в квартал Острец.

На новите ентусиасти пък предстои незабравима първа среща с красиви планински пейзажи и горски пътеки в подножието на връх Марагидик, загряващи изкачвания и освежаващи спускания през стари махали и зелени ливади с обща денивелация от почти 900 метра. Голямата новост за 2026 г. е категорията за електрически велосипеди (E-bikes), което ще даде възможност на още повече любители на колоезденето да премерят сили или просто да се насладят на уникалното трасе.

Разбира се, за най-малките на възраст до 14 години отново е подготвено специалното кръгово 8-километрово трасе, на което да покажат своите умения и воля. Децата под 7-годишна възраст могат да участват с придружител, а по маршрута ще помагат идоброволци. Това късо трасе е отворено и за възрастни в категория „Ентусиаст“, а за тези, за които 8 км са малко, а 39 км – прекалено много, остава възможността за междинната дистанция от 16 км, представляваща две обиколки на късото трасе.

Всички задължителния и препоръчителни изисквания към участниците са описани подробно на официалния сайт на събитието: https://veloapriltsi.com/

За още по-празничното настроение на площада ще се погрижат талантите от детски духовен оркестър „Децата на Априлци“ преди награждаването на най-бързите състезатели. А вечерта от 19 ч ще има и традиционното голямо афтър парти емблематичната DJ Пинг Понг Галя, която обещава много танци, добро настроение и неповторима енергия подоткрито небе.

За местната общност в Априлци срещата с байканджиите е дълго чакана и желана емоция. Наред с традиционното оживление в хотелите, къщата за гости и заведенията за хранене, колоездачите преди всичко „пълнят душите“ на местните хора със своятавежливост, позитивизъм и коректност. За организаторите уважението към природата е от изключителна важност - всяка година се стараят да няма пластмасови продукти за еднократна употреба нито на старт/финала, нито по трасето и пунктовете.

Събитието разчита и на огромната помощ на доброволци, така че всеки, който желае да помогне и да усети емоцията „отвътре“, може да се запише на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqXUK3C3MPa7sW7vzf7t5aMfUcfVq688XPUbZEibBMRtqJPw/viewform

