Две победи, три ремита и две загуби за българските шахматистки в седмия кръг на Европейското

  • 2 юни 2026 | 00:54
Две победи, три ремита и две загуби записаха българските състезателки в седмия кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми.

Най-напред в класирането е Надя Тончева, която записа успех с черните фигури над Нога Ориан от Израел. С победа тя събра 5 точки, като по допълнителни показатели е на 12-о място.

Също с 5 точки, но на 15-а позиция, е Нургюл Салимова, която в днешния ден направи реми с черните с украинката Анастасия Рахмангулова.

Другата българска победа за деня записа Виктория Радева, която вече има 4,5 точки и се изкачи до 40-ото място. Пловдивчанката спечели с черните фигури срещу Ани Нахапетян от Армения.

С 4,5 точки, но на 32-ра позиция по допълнителни показатели, е Белослава Кръстева. С белите тя завърши реми с Говхар Бейдулайева от Азербайджан.

Престижно реми с поставената под номер 1 в стартовия списък Ставрула Цолакиду постигна Гергана Пейчева, която вече е с 3,5 точки. Със същия актив е и Габриела Антова, която загуби от арменката Елина Даниелян. Поражение допусна и Анджелика Ненова от Нино Майсурадзе от Франция.

След седмия кръг в класирането начело са три шахматистки с по 6 точки - Анастасия Хнатишин от Украйна, Мери Арабидзе от Грузия и Сабрина Вега от Испания.

Във вторник е осмият от общо 11 кръга от европейското първенство.

