  2 юни 2026 | 14:42
Рекордните 900 участници ще стартират в олимпийски крос триатлон "Лъвско сърце"

Най-мащабното състезание по крос триатлон в България, Олимпийски крос триатлон „Лъвско сърце“, ще събере рекордните 900 участници на 12 и 13 юни в района на културно-исторически комплекс „Ченгене скеле“, рибарското селище в парк „Росенец“ край Бургас.

След поредица от успешни издания и непрекъснато нарастващ интерес към събитието тази година „Лъвско сърце“ поставя нов рекорд по брой записани състезатели. Атлети от цялата страна ще премерят сили в две основни дисциплини: индивидуално участие и щафетно състезание.

Програмата започва на 12 юни с регистрация на участниците и техническа конференция, а основната надпревара ще се проведе на 13 юни между 09:00 и 15:00 часа. Освен спортните емоции, организаторите са подготвили игри, активности и томболи за състезатели и гости през целия ден.

Събитието е отворено и за публика. Зрителите ще могат да проследят стартовете, преминаванията по трасето и финалите в атмосферата на „Ченгене скеле“ и парк „Росенец“.

Организаторите продължават с набирането на доброволци, които искат да станат част от организацията на едно от най-значимите спортни събития по Южното Черноморие.

Желаещите могат да се регистрират тук: Форма за доброволци на „Лъвско сърце“

„Една от целите на Сдружение „Лъвско сърце“ е да популяризира природни и културни забележителности чрез спорт. Дейността на сдружението стартира в Приморско през 2016 г. Нашата задача е всички 900 участници не само да премерят сили в състезанието, но и да припознаят района като място за семеен и спортен туризъм.

Благодарим на Община Бургас, която за шеста поредна година е наш партньор, защото без нейната подкрепа подобна спортна проява трудно би се случила“, коментираха организаторите на събитието.

През септември предстои и още едно от най-големите състезания по крос триатлон в България, което ще се проведе от 4 до 6 септември 2026 г. в Приморско.

Събитието се осъществява с институционалната и финансова подкрепа на Община Бургас.

Всичко за състезанието може да следите на сайта на „Лъвско сърце“ и във Facebook

страницата Лъвско сърце Lion Heart Ultra.

