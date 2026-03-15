  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Все още имаме надежда за титлата

Гуардиола: Все още имаме надежда за титлата

  • 15 март 2026 | 05:36
Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не бе щастлив след равенството 1:1 с Уест Хам. "Гражданите" изгубиха ценни точки в битката за титлата и отново изостават на 9 зад лидера Арсенал. Въпреки всичко той не губи надежда, че тази разлика може да бъде стопена.

„Разбира се, че искахме трите точки, но Висшата лига е изключително трудна. Уест Хам се защитаваха много дълбоко и организирано. Дали все още вярваме? Да, все още имаме надежда за титлата. Математически всичко е възможно, но трябва да сме реалисти – изоставаме и не можем да си позволим повече грешки", започна Гуардиола.

Според него липсата на постоянство е един от големите проблеми на отбора му този сезон.

„Трябва да призная, че през този сезон ни липсва постоянството, което имахме в предишни години. В миналото печелехме такива мачове с лекота, но сега ни е по-трудно да пречупим съперника, когато се затвори. Липсва ни онзи ритъм в атака, който ни правеше безпощадни“, допълни испанецът.

Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата
Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

Освен това той похвали и представянето на Уест Хам в този мач.

„Те свършиха невероятна работа. Поздравявам ги. Трудно е да намериш пространство, когато десет играчи са в наказателното поле. Опитахме всичко – през центъра, по фланговете, но днес топката просто не влезе втори път“, каза специалистът.

Все пак той обяви, че отборът му ще продължи да се бори за титлата до последната секунда.

„Ще се борим до последната секунда. Това е ДНК-то на този клуб. Сега трябва да се възстановим и да мислим за следващия мач. Налягането е върху нас, но ние обичаме това предизвикателство“, завърши Гуардиола.

Снимки: Gettyimages

