Емери: Готови сме за труден мач, ще бъдем готови дори за продължения и дузпи, ако се наложи

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери подчерта, че реваншът с Лил от 1/8-финалите на Лига Европа ще бъде много труден, въпреки че бирмингамци спечелиха преди седмица като гост с 1:0, а утре ще имат домакинското предимство.

"Спечелихме първия мач, което е много важно, но не е достатъчно, знам това. Утрешният двубой е много важен за нас в този турнир. Играем реванш от 1/8-финалите. Когато пристигнахме тук преди три години и половина, това беше мечта. Постоянни сме и във Висшата лига. Четвърти сме, въпреки че загубихме последните три мача. Това също беше огромна мечта преди три години. Искам да сме в тази позиция, да я запазим. Ще се боря за това.

Виждаме какви са трудностите за английските отбори в Европа. Ще видим какво ще стане днес и утре. Знам колко е трудно да играем на нивото, на което сме.

Имаме огромно уважение към турнира и съперника. Преди три години Лил игра срещу нас на 1/4-финал в Лигата на конференциите. През миналата година игра в Шампионската лига и се представи фантастично. Сега са в Лига Европа, а в първенството също се представят фантастично.

Утре ни очаква труден мач. Ще бъдем готови за 90 минути и ще бъдем готови, в случай че се наложи да играем продължения или да изплъняваме дузпи. Ще бъдем готови за това", заяви Емери на днешната си пресконференция.