  Емери: Готови сме за труден мач, ще бъдем готови дори за продължения и дузпи, ако се наложи

Емери: Готови сме за труден мач, ще бъдем готови дори за продължения и дузпи, ако се наложи

  • 18 март 2026 | 17:49
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери подчерта, че реваншът с Лил от 1/8-финалите на Лига Европа ще бъде много труден, въпреки че бирмингамци спечелиха преди седмица като гост с 1:0, а утре ще имат домакинското предимство.

"Спечелихме първия мач, което е много важно, но не е достатъчно, знам това. Утрешният двубой е много важен за нас в този турнир. Играем реванш от 1/8-финалите. Когато пристигнахме тук преди три години и половина, това беше мечта. Постоянни сме и във Висшата лига. Четвърти сме, въпреки че загубихме последните три мача. Това също беше огромна мечта преди три години. Искам да сме в тази позиция, да я запазим. Ще се боря за това.

Виждаме какви са трудностите за английските отбори в Европа. Ще видим какво ще стане днес и утре. Знам колко е трудно да играем на нивото, на което сме.

Имаме огромно уважение към турнира и съперника. Преди три години Лил игра срещу нас на 1/4-финал в Лигата на конференциите. През миналата година игра в Шампионската лига и се представи фантастично. Сега са в Лига Европа, а в първенството също се представят фантастично.

Утре ни очаква труден мач. Ще бъдем готови за 90 минути и ще бъдем готови, в случай че се наложи да играем продължения или да изплъняваме дузпи. Ще бъдем готови за това", заяви Емери на днешната си пресконференция.

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Левандовски и Гордън са титуляри (съставите)

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

