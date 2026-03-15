Лил съсече Рен с ранни голове в двете полувремена

Лил постигна победа с 2:1 в гостуването си на Рен от 26-ия кръг на Лига 1. "Кучетата" стигнаха до успеха с ранни голове в двете полувремена. Първо Матиас Фернандес-Пардо откри резултата във 2-рата минута на мача, а след това Хакон Харалдсон удвои в 47-ата. За домакините се разписа Естебан Льопол в 59-ата минута.

Мачът започна перфектно за Лил, който бързо взе преднина в резулата. Във 2-рата минута Нейтън Нгой с дълъг пас изведе Фернандес-Пардо зад защитата, той напредна и отбеляза за 0:1.

Във втората минута на второто полувреме гостите повториха упражнението и удвоиха преднината си. Те организираха контраатака, Фернандес-Пардо напредна по десния фланг, надбяга прекия си пазач и подаде за Харалдсон, който отбеляза за 0:2.

В 59-ата минута Рен намали изоставането си. С доза късмет след рикошет топката стигна до Естебан Льопол в близост до вратата, а той от въздуха я прати в мрежата за 1:2.

В крайна сметка резултатът остана такъв и до края на мача, като Лил се поздрави с победата и с 44 точки излезе на 5-ото място във временното класиране. Рен пък падна до 7-ата позиция с 43 точки в актива си.

Снимки: Imago